Comparatif photo à moins de 500 euros : quel smartphone s’en sort le mieux ?

Les smartphones hauts de gamme sont bien sûr les meilleurs en photo, mais les modèles à 500 euros ont de quoi se défendre ! Pour savoir lequel est le meilleur, nous avons comparé en vidéo plusieurs modèles : découvrez quel est le grand gagnant.

De nombreux tests de smartphones sont publiés sur Frandroid : nous y abordons longuement le volet photo, qui nous semble parmi les plus importants. Mais si juger de la qualité photo d’un smartphone est facile, il faut principalement comparer pour faire le bon choix. Cette fois-ci, nous avons comparé des smartphones à 500 euros pour savoir quel est le meilleur smartphone en photo en 2023.

Notre vidéo

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les smartphones à 500 euros comparés

De nombreuses références existent aux alentours des 500 euros, mais il a fallu faire une sélection dans les adversaires :

Parmi les autres modèles moins connus, mais qui se rapprochent des 500 euros et qui sont intéressants en photo, nous pouvons mentionner le Honor 70, le Nothing phone (1) ou encore l’Oppo Reno 8.

Notre méthode de comparaison

Encadrés par Robin Wycke de l’équipe vidéo, nos deux vidéastes Anthony Wonner et Arnaud Gelineau se sont pliés à l’exercice du comparatif dans quinze situations différentes : photo de jour, de nuit, ultra grand-angle, selfie, mode portrait, mode HDR, etc. Tout y est passé pour les quatre modèles. À chaque fois, ils attribuaient trois points à la photo qu’ils préféraient, puis deux pour la deuxième, un pour la troisième et zéro pour la dernière. Le tout avant de découvrir quel smartphone avait pris quelle photo, afin d’avoir un comparatif à l’aveugle !

Pour aller plus loin

Tout comprendre des capteurs de vos appareils photo et smartphones

En définitive, chaque smartphone se retrouve avec un score : de quoi définir un classement final que nous vous invitons à découvrir dans notre vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à participer à notre concours photo : nous cherchons la meilleure photo du soleil !

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.