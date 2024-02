Google, Xiaomi, Roborock : une nouvelle vague de promotions est en cours chez AliExpress

Les soldes arrivent à leur fin, mais AliExpress prolonge les festivités et vous proposent de belles remises sur sa rubrique tech. Smartphones, tablettes, électroménager : voici quelques pépites à ne pas manquer.

Vous avez loupé les soldes pour réaliser de bonnes affaires sur des produits tech ? AliExpress vous propose une séance de rattrapage.

Le géant de l’e-commerce affiche toute une série de nouveautés à prix réduit et les plus belles marques comme Google, Xiaomi, ou encore Roborock sont à l’honneur. Voici les meilleures offres à saisir sur AliExpress jusqu’au 17 février à 9h :

Des codes promos pour réaliser encore plus d’économies

En complément des remises proposées par AliExpress sur son catalogue tech et électroménager, le site vous permet de réduire encore plus la facture grâce à un ensemble de codes promo applicables à l’ensemble de votre panier :

3 euros de remise dès 29 euros d’achat avec le code promo FR03 ;

; 8 euros de remise dès 69 euros d’achat avec le code promo FR08 ;

; 20 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code promo FR20 ;

; 30 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code promo FR30 ;

; 50 euros de remise dès 369 euros d’achat avec le code promo FR50.

Voilà une bonne occasion d’offrir le meilleur à moindre coût pour la Saint-Valentin ou de se faire plaisir à petit prix.

Pixel 7 : la puissance au service de la photo

Officialisé en 2022 et noté 9/10 par Frandroid, le Pixel 7 est toujours un incontournable dans le secteur des photophones haut de gamme. Son format compact, ses performances, ainsi que les prouesses réalisées par son appareil photo continuent de séduire les utilisateurs.

Équipé d’un écran OLED FHD+ de 6,3 pouces, ce smartphone est plus compact que bon nombre de ses concurrents. Mais en dépit de son format réduit, le Pixel 7 a beaucoup à offrir. Doté d’une puce Tensor G2, celle-là même qui alimente la version Pro, et de 8 Go de mémoire vive, il fait aussi bien le bonheur des gamers que des passionnés de photo.

Son double capteur de 50 et de 12 mégapixels, adossé à l’un des traitements de l’image les plus performants du marché, permet même aux plus novices de réaliser de magnifiques clichés. Réalisme préservé, netteté améliorée, retouche facilitée : Google a tout prévu pour optimiser automatiquement le rendu de vos photos. Et pour combler le tout, le Pixel 7 bénéficie d’une autonomie de plus d’une journée.

Jusqu’au 17 février, ce modèle phare de la firme de Mountain View est disponible à seulement 376 euros au lieu de 499 euros.

Redmi Note 13 Pro+ 5G : des qualités premium à prix doux

Tout juste annoncé, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est déjà en promotion chez AliExpress. Pour à peine 329,90 euros au lieu de 469,90 euros, la plateforme d’e-commerce vous permet d’accéder à un smartphone aussi beau que performant.

Reconnue pour son excellent rapport équipements-prix, la marque Redmi de Xiaomi monte d’un cran et offre des atouts rares sur des smartphones à moins de 500 euros, à commencer par sa conception robuste, résistant aux chocs et à l’eau (IP68).

Côté design, le Redmi Note 13 Pro+ 5G est le premier de la série à embarquer un écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces. Ce panneau affiche une définition 1,5K et profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec une telle configuration et un double haut-parleur Dolby Atmos, ce smartphone vous promet de belles sessions multimédia. Et si vous aimez jouer à vos heures perdues, son SoC Mediatek Dimensity 7200-Ultra et ses 8 Go de mémoire vive permettent de faire tourner de nombreux jeux mobiles.

Mais le véritable point fort du Redmi Note 13 Pro+ 5G réside dans son énorme capteur de 200 mégapixels adossé à un double stabilisateur optique et numérique. Celui-ci est rejoint par deux capteurs de 8 et 2 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et pour la macro. Une configuration complète, qui permet en prime de filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde.

Dernier avantage : sa batterie XL de 5000 mAh se rechargeant à 120 W en seulement 19 minutes.

Poco X6 Pro : un smartphone gaming à moins de 300 euros

Annoncé en janvier dernier en marge du CES 2024 de Las Vegas, le Poco X6 Pro est, lui aussi, en réduction chez AliExpress. Affiché à 299,01 euros au lieu de 349,90 euros, ce modèle est avant tout pensé pour les adeptes de gaming.

Alimenté par une puce Mediatek Dimensity 8300-Ultra, par 8 Go de RAM, et doté d’un lumineux écran AMOLED 1,5K et 120 Hz de 6,67 pouces, ce smartphone promet une grande fluidité en jeu.

POCO l’a de plus associé à sa technologie WildBoost 2.0 pour optimiser l’efficacité énergétique durant chaque partie, sans perdre en réactivité et en qualité d’affichage. Et pour ne pas être pris de court en pleine session, la marque a prévu une large batterie de 5000 mAh, supportant la charge rapide 67 W.

Enfin, POCO a particulièrement soigné le design de son dernier-né et a misé sur un dos texturé du plus bel effet sur la version jaune, devenue emblématique de la marque.

Xiaomi Pad 6 : confort, qualité d’affichage et performances, mais à prix léger

Dévoilée en avril dernier et adaptée aussi bien à la productivité qu’au multimédia, la Xiaomi Pad 6 reste l’une des tablettes phares de ce début d’année.

Notée 8/10 par Frandroid à sa sortie, celle-ci ne manque pas d’arguments, à commencer par son large écran de 11 pouces rafraîchissant l’image à 144 Hz.

Pour de la navigation ou du gaming, la fluidité de l’image est donc au rendez-vous. Une qualité renforcée par la présence d’une puce Qualcomm Snapdragon 870 et par 6 Go de mémoire vive.

Xiaomi a aussi pourvu cette tablette d’une webcam de 8 mégapixels pour vos appels vidéo. Car malgré sa taille, vous pouvez l’emmener dans chacun de vos déplacements tant elle est fine et légère (6,5 mm d’épaisseur, pour moins de 500 g).

Jusqu’au 17 février, AliExpress vous permet d’accéder à cette tablette aussi puissante que confortable pour à peine 261 euros au lieu de 369,90 euros, soit une belle remise de 29 %.

Roborock Dyad Pro : un puissant aspirateur-balai qui lave aussi le sol

Et si vous profitiez des prix bas actuellement affichés sur AliExpress pour renouveler votre aspirateur et pour passer à un modèle 2-en-1 qui aspire et lave simultanément le sol ?

Le Roborock Dyad Pro est l’un des modèles les plus performants du moment et justement, il est accessible sur la plateforme d’e-commerce à 312 euros au lieu de 561 euros.

Avec ses trois rouleaux lavants et son système automatisé régulant la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau en fonction du niveau de saletés, le Dyad Pro laisse derrière lui un sol impeccable. Le tout, sans avoir à fournir le moindre effort.

Et pour que l’hygiène de l’appareil reste irréprochable, la base incluse auto-nettoie les rouleaux, puis les sèche automatiquement après chaque session. Voilà de quoi faciliter la corvée du ménage.