Pourquoi Xiaomi peut faire peur à Samsung et Apple

Au deuxième trimestre 2024, Samsung et Apple restent tout en haut du Top 5 mondial des constructeurs, mais derrière eux, Xiaomi est sur une très belle lancée.

Le marché des smartphones se porte mieux en 2024 et le deuxième trimestre vient confirmer la tendance. En effet, selon le cabinet d’analyses IDC, de début avril à fin juin, le secteur a progressé de 6,5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Comptez ainsi un total de 285,4 millions unités expédiées.

« Bien qu’il s’agisse du quatrième trimestre consécutif de croissance des expéditions et que cela renforce l’élan vers la reprise attendue cette année, la demande ne s’est pas encore totalement redressée et reste difficile sur de nombreux marchés », lit-on dans le rapport. Une mise en garde que regarderont sans doute de près le duo Samsung et Apple respectivement premier et deuxième du classement avec 18,9 % et 15,8 % des parts de marché.

Forte dynamique pour Xiaomi

D’autant plus que la concurrence semble plus hargneuse que jamais. Ainsi, Xiaomi est un solide numéro 3 avec 14,8 % de parts de marché. Toutefois, c’est surtout la dynamique qui est intéressante ici. Par rapport à la même période de l’année dernière, Samsung n’a progressé que de 0,7 %, Apple de 1,5 %. En comparaison, Xiaomi affiche une augmentation des livraisons de smartphones 27,4 %.

Une belle lancée que Xiaomi va sans doute chercher à pérenniser pour enfin rivaliser sérieusement avec Samsung et Apple. Il est bien trop tôt pour d’ores et déjà prédire la chute du Sud-Coréen et de l’Étasunien, mais il s’agit d’un bon rappel qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.

Vivo et Oppo à quasi-égalité

Notez aussi dans le tableau la belle progression de Vivo (+21,9 %), mais celui-ci reste encore un cran en retrait, au coude à coude avec Oppo entre 9 et 9,1 % de parts de marché. Oppo qui aura d’ailleurs potentiellement une carte à jouer avec son retour en Europe marquée par le lancement du Reno 12 Pro.

Pour aller plus loin

Oppo revient en France : les produits prévus et les objectifs de la marque pour ce nouveau départ