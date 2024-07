Vous avez manqué les soldes ? Honor brade en ce moment ses meilleurs smartphones de 2024

Inutile d’attendre les promotions de la rentrée pour changer de smartphone. Honor affiche pendant trois semaines jusqu’à 45 % de remise sur ses meilleurs smartphones. Disponibles à partir de 399 euros, ses modèles les plus premium n’ont jamais été aussi abordables.

Honor prolonge les soldes d’été et affiche jusqu’au 15 août des réductions exceptionnelles sur ses derniers smartphones haut de gamme. Si vous recherchez un smartphone à la fois performant, endurant et doué en photo, Honor a ce qu’il vous faut, et à prix mini.

En plus d’afficher de belles remises, la marque promet jusqu’à 200 euros de remboursement sur une sélection de produits. Voici les modèles les plus emblématiques et les plus premium concernés par cette offre estivale :

le Honor Magic6 Pro est à 799,90 euros au lieu de 1299,90 euros (soit -38 %) ;

le pliant Honor Magic V2 est à 1099,90 euros au lieu de 1999,90 euros (soit -45 %) ;

le Honor 200 Pro est à 599,90 euros au lieu de 799,90 euros (soit -25 %) ;

le Honor 200 est à 399,90 euros au lieu de 649,90 euros (soit -38 %).

Honor Magic6 Pro : puissance, photo, autonomie, rien ne pêche

« Quasiment un sans-faute », 9/10 : le test réalisé par Frandroid en février dernier ne tarit pas d’éloges sur le Magic6 Pro. Et pour cause, la marque a concentré tout ce qui se fait de mieux sur le marché des smartphones et l’a enveloppé d’un bel écrin.

Propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de mémoire vive, ce modèle redouble de puissance. En ajoutant à cette robuste configuration un magnifique écran incurvé OLED LTPO FHD+ de 6,8 pouces, Honor fait le bonheur des gamers et des sérivores.

Et en matière de photo, le Magic6 Pro se montre tout aussi généreux et polyvalent. Deux capteurs de 50 mégapixels pour les prises de vue grand-angle et ultra grand-angle font place aux côtés d’un téléobjectif périscope de 180 mégapixels. Le tout est épaulé par un stabilisateur optique et par un traitement de l’image des plus abouti. À l’avant, les selfies se capturent à une étonnante définition de 50 mégapixels.

Pour couronner le tout, le Magic6 Pro tient deux jours avec une charge complète grâce à sa batterie de 5 600 mAh et au besoin se recharge en un éclair à une puissance de 100 W en filaire (66 W sans fil).

Officialisé en février dernier, ce smartphone est déjà en réduction sur la boutique en ligne de Honor. Jusqu’au 15 août, vous pouvez l’obtenir pour seulement 799,99 euros (après remboursement de 200 euros) au lieu de 1299 euros, avec sa coque de protection offerte.

Honor Magic V2 : un pliable au design léché et hautement performant

Saviez-vous qu’Honor est aussi présent sur le marché des smartphones pliants ? Son Magic V2 lancé en janvier dernier a d’ailleurs des qualités que les autres modèles du genre n’ont pas : un design ultra-fin d’à peine 4,7 mm d’épaisseur (déplié), sans compromis sur la performance.

Honor l’a en effet pourvu d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et de 16 Go de RAM. De quoi épauler son triple capteur photo arrière de 50 + 50 + 20 mégapixels stabilisé optiquement, mais aussi ses deux beaux écrans OLED.

À l’intérieur comme à l’extérieur, la qualité d’affichage est au rendez-vous. En l’ouvrant, vous pouvez regarder tous vos contenus préférés depuis son large panneau de 7,92 pouces, affichant à une définition de 2344 x 2156 pixels et rafraîchissant l’image jusqu’en 120 Hz.

Fermé, son écran externe de 6,43 pouces vous donne accès à toutes vos notifications et à vos widgets favoris. Sa capacité de stockage de 512 Go vous donne d’ailleurs une belle latitude pour exercer vos talents de photographe.

Jusqu’au 15 août, ce smartphone noté 8/10 par Frandroid accompagné de sa coque offerte est à -45 %, soit un prix final de 1099,90 euros (après remboursement de 200 euros) au lieu de 1999,90 euros.

Honor 200 Pro : un champion de la photo, mais à moins de 600 euros

Dernier-né de la marque puisqu’il a fait son entrée au mois de juin, le Honor 200 Pro a immédiatement été salué pour son excellent rapport qualité-prix.

Accessible jusqu’au 15 août à seulement 599,99 euros (après remboursement de 100 euros), ce smartphone surprend dès sa prise en main par son élégance et par la brillance de sa coque. Exit les formats carrés habituels, l’appareil photo prend ici place dans un bloc ovale du plus bel effet.

Sur ce point, Honor a aussi mis le paquet. Son capteur principal de 50 mégapixels réalise des portraits avec un rendu professionnel. Une prouesse expliquée en partie par la présence d’un stabilisateur optique, mais aussi par un traitement de l’image spécifique, élaboré en partenariat avec le studio Harcourt.

En couleur ou en noir et blanc, le mode « Harcourt » sublime les portraits avec les effets de lumière et un jeu de contraste « très convaincant », comme le confirme le test de Frandroid. Le tout est complété par un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et par un dernier de 50 mégapixels adossé à un téléobjectif. À l’avant, la caméra culmine, elle aussi, à 50 mégapixels.

Autres forces du Honor 200 Pro : des performances remarquables offertes par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de RAM, ainsi qu’une large capacité de stockage de 512 Go. Photo, vidéo, gaming ou multimédia, vous ne vous sentirez jamais bridé. D’autant que ce modèle affiche une belle autonomie de plus d’une journée et peut se recharger en seulement 45 minutes à 100 W.

Légèrement plus compact avec son écran de 6,7 pouces, le Honor 200, milieu de gamme de la série, bénéficie d’une fiche technique presque aussi robuste que la version Pro. Appareil photo, stockage, batterie et charge ultra-rapide, tout est repris.

Seul point de différenciation : le Honor 200 est alimenté par une puce Snapdragon 7 Gen 3. Bien que performante, celle-ci est légèrement moins puissante que la Snapdragon 8 Gen 3 présente sur le Honor 200 Pro.

Ce mince compromis vous permet d’obtenir le Honor 200 à tout juste 399,90 euros (après remboursement de 100 euros) au lieu de 649,90 euros.