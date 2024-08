2026 : l’année où Apple lancerait enfin deux produits pliables, un smartphone et une tablette

Alors que la concurrence s’est déjà lancée dans la course aux appareils pliables, Apple semble enfin prêt à entrer dans la danse. Et pas à moitié : deux appareils pourraient voir le jour en 2026.

Selon un article de l’analyste Jeff Pu, repéré par 9to5Mac, Apple prévoirait de lancer non pas un, mais deux appareils pliables en 2026.

Mais attention, comme toujours avec Apple, il faut prendre ces informations avec des pincettes. La firme de Cupertino est connue pour son secret et ses changements de dernière minute.

Un iPad/iMac hybride : le meilleur des deux mondes ?

Premier sur la liste : un mystérieux hybride entre iPad et iMac.

On imagine un appareil qui combinerait la portabilité d’une tablette avec la puissance d’un ordinateur de bureau. De quoi faire rêver, non ? Il faut dire que le dernier iPad Pro est équipé d’une puce Apple M4, mieux que le MacBook Air avec son Apple M3. Bref, cet appareil serait prévu pour le deuxième trimestre 2026.

Mais comment ça marcherait concrètement ? On peut imaginer un grand écran pliable qui, une fois déplié, offrirait une surface de travail digne d’un MacBook. Replié, il se transformerait en une tablette ultra-portable. C’est un concept intéressant, mais qui soulève pas mal de questions.

Comment Apple va-t-il gérer la transition entre iPadOS et macOS ? Et quid de la durabilité de l’écran ? On sait que c’est un point critique pour les appareils pliables actuels. Et pour Apple, c’est essentiel.

L’iPhone pliable : Apple répond (enfin) à Samsung ?

Le second appareil serait ni plus ni moins qu’un iPhone pliable. Prévu pour la fin 2026, il adopterait un format à clapet, similaire au Galaxy Z Flip 6 de Samsung. On en est au Samsung Galaxy Z Fold 6.

C’est un choix intéressant : plutôt que de concurrencer directement le Galaxy Z Fold, Apple semble miser sur un format plus compact et potentiellement plus grand public.

Mais ne nous emballons pas trop vite. Selon les rumeurs, Apple galère encore avec un problème majeur : la pliure de l’écran. C’est LE point faible de tous les smartphones pliables actuels (avec la durabilité). Si Apple veut se lancer, c’est un défi qu’il va falloir relever. Connaissant le perfectionnisme de la marque, on peut parier qu’ils ne lanceront rien tant que ce problème ne sera pas résolu de manière satisfaisante.

Apple, toujours à la traîne

On pourrait reprocher à Apple d’arriver (très) tard sur le marché des pliables. Après tout, Samsung en est déjà à sa sixième génération de smartphones pliables. Mais c’est oublier un peu vite la stratégie habituelle d’Apple : observer, perfectionner, puis dominer.

Rappelez-vous : Apple n’a pas inventé le smartphone, ni la tablette, ni même les écouteurs sans fil. Mais à chaque fois, ils ont su proposer des produits qui ont redéfini les standards du marché.

Une chose est sûre : 2026, c’est encore loin. D’ici là, la technologie des écrans pliables aura encore évolué, et les plans d’Apple pourraient bien changer. Mais une chose est certaine : la pomme ne compte pas rester les bras croisés face à cette nouvelle tendance. En attendant, on va bientôt découvrir le Google Pixel 9 Pro Fold, Honor a présenté son Magic V3, et Xiaomi le Mix Fold 4. On les déjà pris en main.

Du côté du format à clapet, Xiaomi a dévoilé son Mix Flip, un appareil qui promet de rivaliser directement avec Samsung. Motorola, fort de son héritage avec le Razr, propose désormais les Razr 50 et 50 Ultra. Oppo n’est pas en reste avec son Find N3 Flip, et le N4 Flip d’ici à la fin de l’année.

