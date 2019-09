Quels sont les smartphones qui intéressent le plus les lecteurs de FrAndroid ? Si vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec bien sûr une apparition timide de l’iPhone 11.

Toutes les semaines, nous nous penchons sur les audiences de nos fiches produit afin de voir quels sont les smartphones qui vous intriguent le plus. Sur ces fiches produit, vous retrouverez la fiche technique complète de chaque smartphone, un accès direct à son test (ou à son test vidéo s’il est disponible), mais aussi de nombreuses informations le concernant.

Cette information pouvant être intéressante pour tout le monde, vous trouverez tous les lundis la liste des 10 smartphones qui ont le plus retenu votre attention au cours de la semaine. Et voici justement le TOP 10 de la semaine du 9 au 15 septembre 2019.

La semaine de l’iPhone 11

Vous n’êtes certainement pas passés à côté, mais Apple a présenté cette semaine ses nouveaux smartphones, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Évidemment, ce petit évènement a grandement mis en avant les smartphones en question. Le plus petit d’entre eux, l’iPhone 11, en 7e position de notre classement hebdomadaire.

L’iPhone 11 Pro Max a quant à lui raté de peu le TOP 10 et se trouve seulement à la 12e place.

Xiaomi et Samsung toujours au top

Malgré la couverture médiatique autour des nouveaux iPhone, Xiaomi et Samsung restent toujours les principales marques de ce TOP 10 hebdomadaire. Le constructeur chinois s’en tire avec la première place pour le Xiaomi Redmi Note 7, excellent rapport qualité/prix s’il en est, tandis que le Coréen s’impose par le nombre avec six smartphones, notamment de sa gamme A.

De la gamme A, on retrouve donc les Galaxy A10 et A50 en 2e et 3e position. Les deux se positionnent sur le même segment de prix ultra compétitif que Xiaomi et se livrent donc une guerre sans merci pour tenter d’accaparer la première place. Un peu plus bas, on retrouve le Galaxy A30 en 5e position et le Galaxy A70, bien plus premium, en 10e position.

Ce dernier n’arrive tout de même pas à rivaliser avec les flagships du constructeur. Les Galaxy S10 et S10+ lui volent la vedette d’un cheveu en occupant respectivement les 8e et 9e places de ce classement.

Enfin, les deux places manquantes de ce classement sont détenues par Huawei. Le P30 Pro occupe la 4e place et le P30 est à la 6e. Pas sûr que les futurs Mate 30 arrivent à tenir aussi longtemps s’il s’absente des boutiques physiques.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid