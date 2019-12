Le « 10 years challenge » sur Facebook, c'est relativement agaçant. Par contre, nous avons pris un plaisir non dissimulé à comparer les produits de 2009 à ceux de 2019... mais aussi les OS de l'époque. Voici donc le « 10 years challenge » édition tech.

Samsung Galaxy Spica vs Galaxy Note 10

En 2009, Android était vraiment à ses débuts et Samsung dévoilait le Galaxy Spica, le petit frère du Galaxy. C’était une époque dans laquelle ni les Galaxy S ni les Galaxy Note n’existaient. Il arborait un petit écran LCD de 3,2 pouces de diagonale, c’est bien peu face au Galaxy Note 10 avec ses 6,3 pouces et encore, c’est le plus petit de la famille.

Quand on regarde l’annonce officielle, toute comparaison nous faire sourire : 192 Mo de RAM contre 8 Go de RAM, de la 3G+ quand le Galaxy Note 10 a été décliné avec de la 5G… il s’est passé beaucoup de choses en 10 ans.

Nous aurions pu aller encore plus loin en comparant le Spica… au Galaxy Fold.

Android Eclair vs Android 10

2009 a été une année très prolifique pour Android : 4 versions ont été annoncées la même année. Android 1.1, Cupcake, Donut, Éclair (Android 2.1). Désormais, nous avons une version majeure par an, et Android 10 n’a aucun nom de sucrerie.

Quand on compare ces deux captures d’écran de lanceur d’apps, on en vient à se dire que finalement les choses ont assez peu évolué. Nous avons toujours notre barre de notifications, notre accès au menu, nos icônes, nos widgets de recherche Google.

Apple iPhone 3GS vs iPhone 11 Pro

2009, c’était l’année de l’iPhone 3GS où « S » signifiait « speed ». Son petit écran LCD de 3,5 pouces en définition 480 x 320 pixels fait pâle figure face à l’écran de l’iPhone 11 Pro.

On peut s’amuser à comparer le prix de vente : 599 euros en version 16 Go pour pour le 3GS, contre 1 159 euros en version 64 Go pour l’iPhone 11 Pro.

iPhone OS 3 vs iOS 13

iOS n’existait pas encore en 2009, on parlait d’iPhone OS 3. Cette version a introduit un certain nombre de fonctions très attendues comme la fonction couper, copier / coller, l’intégration des MMS ou bien la nouvelle application native Dictaphone permettant d’enregistrer des sons. Le multi-tâche n’existait pas encore alors que c’était le cas sur Android.

Sony-Ericsson Xperia X2 vs Xperia 10

Sony-Ericsson était à l’époque une joint-venture entre Européens et Japonais, les deux firmes collaboraient pour concevoir des téléphones et des smartphones. Le Xperia X2 était la star de l’année 2009, avec son clavier complet sur le côté (side-slider). Attention, le Xperia X2 faisait tourner Windows Mobile 6.5. C’était une autre époque. En 2019, Sony commercialise des smartphones au format 21:9, le Xperia 10 Plus est un de ceux-là.

Apple MacBook vs MacBook Air Retina

C’est amusant de comparer les MacBook séparés de 10 ans : à l’époque, Apple travaillait main dans la main avec Nvidia, le MacBook blanc avait même sa propre puce GPU dédiée (NVIDIA GeForce 9400M). Ce MacBook, comme le reste de la gamme, avait déjà adopté la coque dite « unibody », tout en plastique blanc. En 2019, le MacBook Air et le Pro ont remplacé le MacBook traditionnel. 2 à 4 ports USB-C, un port casque… c’est bien mince quand on compare aux connectiques intégrées à l’époque. On avait même droit à un lecteur-graveur de DVD.

Sony Bravia LCD vs Bravia OLED

Du côté des télévisions, on peut évoquer cinq gros changements en dix années : la définition Full HD a fait place à la 4K UHD, tandis que la 3D a fait place à la HDR, l’OLED est présent sur une grande partie des TV haut de gamme… enfin les tailles de diagonales sont passés de 43 – 47 pouces à 55 – 65 pouces.

Comme vous pouvez le voir, comme tous les écrans, les bordures se sont sérieusement amincies. Enfin, les TV de 2019 embarquent désormais des OS riches (Android TV, webOS, Tizen OS…) avec applications et diverses fonctions.

Nvidia GeForce GT 340 vs GeForce RTX 2080 Ti

Nvidia a-t-il suivi la Loi de Moore ? La loi de Moore fixe un cycle de dix-huit mois pour les doublements de nombre de transistors.

Quand on compare la GeForce GT 340 à la GeForce RTX 2080 Ti : 727 millions de transistors contre 18,6 milliards, le compte y est presque.

Tesla Model S Concept vs Cybertruck

Le modèle que vous pouvez voir ci-dessous est le concept de la Model S dévoilée par Tesla en 2009. L’automobile 100 % électrique était déjà folle : elle intégrait un écran tactile de 17 pouces connecté en 3G, le constructeur annonçait du 0 à 97 km/h en 5,6 secondes et 480 kilomètres d’autonomie. Les dix premières Model S sont livrées par l’usine de Fremont le 22 juin 2012…

En 2019, Tesla a levé les voiles sur le Cybertruck : un pick-up avec des lignes agressives basées sur le thème cyberpunk. Ce qui frappe est avant tout l’Exoskeleton, un exo-squelette ou plus simplement une structure externe en acier inoxydable laminé à froid 30X Ultra-Hard, qui permet de résister aux chocs.

Archos 5 IT vs Apple iPad Air 2019

L’iPad n’existait pas en 2009, le premier iPad a été dévoilé en 2010. Non, en 2009… Archos a été le premier fabricant à dévoiler une tablette Android. Google n’avait pas certifié la tablette car l’OS Android n’était pas encore conçu pour tourner sur une tablette. Le fabricant français a donc porté Android sur son produit et a développé ses propres applications, dont un excellent lecteur de vidéos. C’était mon premier test d’une tablette, le test a à peine vieilli… Apple est désormais le roi incontesté du marché des tablettes, son dernier modèle est un iPad Air à peine relifté.