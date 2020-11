Le Samsung Galaxy S20 est à 499 euros chez Orange et Sosh, le prix le plus bas de cette année

Que ça soit le Galaxy S20 haut de gamme ou le Xiaomi Redmi 9c entrée de gamme, Orange (et Sosh) propose deux offres très intéressantes pour la fin de l'année. D'autant que ces deux smartphones sont vendus sans forfait lié et débloqué tout opérateur.

Chaque année, Samsung ajoute de plus en plus de technologies à ses téléphones. Cette année, c’est l’enregistrement vidéo en 8K et surtout l’écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Si elles sont alléchantes, ces nouvelles fonctionnalités ont un prix. Au printemps dernier, le Samsung Galaxy S20 a été lancé à 909 euros. Et c’est pourtant le téléphone le plus abordable de la gamme Galaxy S20. Heureusement, les promotions de fin d’année sont là et permettent de faire considérablement chuter le prix du téléphone.

Orange et Sosh vendent ainsi actuellement le Samsung Galaxy S20 au prix le plus bas jamais vu encore cette année : 499 euros. Un prix d’autant plus intéressant qu’il n’est pas lié à la souscription d’un forfait et que le téléphone est débloqué pour tous les opérateur.

Pour retrouver le Galaxy S20 à 499 euros sur cette page, cliquez sur « Besoin d’acheter un téléphone portable pour vous ou un proche ? », puis scrollez jusqu’à trouver le Galaxy S20 à 499 euros.

Le Galaxy S20 se trouve également dans la boutique de Sosh au même prix, 499 euros. Cliquez sur « De bonnes idées cadeaux pour Noël ».

Pourquoi le Samsung Galaxy S20 est-il l’un des meilleurs smartphones de 2020 ?

Le Samsung Galaxy S20 dispose d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Un chiffre qui change beaucoup de choses au quotidien, car la sensation de fluidité est bien meilleure sur des écrans avec des taux de rafraîchissement élevé. Le Galaxy S20 embarque également 12 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage (extensible par micro SD) et cette version bénéficie de la 4G+ par défaut.

Il dispose également d’un système de caméras très polyvalent avec une caméra frontale de 10 mégapixels et un appareil photo arrière à triple objectif qui comprend un téléobjectif, une caméra ultra grand-angle et le classique grand-angle. Vous pouvez voir ce dont il est capable sur cette page.

Le Galaxy S20 peut d’ailleurs enregistrer une vidéo en définition 8K avec une stabilisation Super Steady, ce qui se traduit par des images ultra-fluides et ultra-détaillées. L’autonomie est également au niveau, avec une capacité de batterie de 4000 mAh, vous tenez largement plus d’une journée même avec une utilisation intensive.

Officiellement le Samsung Galaxy S20 est disponible au prix de 759 euros. Orange le vend aujourd’hui au prix de 499 euros. Il est également disponible au même prix dans la boutique de Sosh. C’est tout simplement le prix le plus bas observé sur le Galaxy S20 depuis sa sortie en mars dernier. Le modèle vendu sur la boutique d’Orange est débloqué tous opérateurs, vous pourrez donc l’utiliser avec n’importe quelle SIM. Enfin, Orange offre deux années de garantie.

L’autre bon plan d’Orange : le Xiaomi Redmi 9c à 99 euros

Orange propose également sur sa boutique une promotion supplémentaire, sur le Xiaomi Redmi 9C. La promesse de ce smartphone vendu initialement à 119 euros est de proposer l’expérience la plus confortable possible avec un prix resserré au maximum. Il intègre un écran IPS LCD de 6,53 pouces pour une définition HD 720p. C’est donc un bon écran que l’on retrouve sur ce téléphone.

Son autre point fort est son autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh, il tiendra 2 journées sans difficulté. Il a d’autres atouts, comme la présence d’un port jack 3,5 mm, le NFC, une puce MediaTek Helio G35 couplée à 3 Go de mémoire vive et même plusieurs caméras. Notons enfin la présence de MIUI 12 qui offre de très nombreuses fonctions. C’est l’une des interfaces Android les plus complètes du moment.

Pour 99 euros actuellement, avec un modèle débloqué tout opérateur, il existe très peu d’alternatives à ce tarif. Il offre une prestation très complète.