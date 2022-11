Les TV Mini LED de TCL n’ont jamais été aussi accessibles que pour le Black Friday

Le Black Friday est toujours le meilleur moment de l'année pour changer de téléviseur. La preuve avec TCL, qui baisse les prix de ses modèles équipés de la technologie Mini LED : le C83 et le C93.

Voilà maintenant plusieurs années que TCL produit et commercialise des écrans Mini LED. Le constructeur a acquis une certaine expérience en la matière, qui lui permet de proposer des dalles de qualité, mais également à des tarifs relativement accessibles.

Des tarifs d’autant plus accessibles à l’occasion du Black Friday. TCL baisse le prix de ses deux téléviseurs Mini LED stars, le C83 (55 pouces) et le C93 (65 pouces), proposés pendant cette période, respectivement à 799 et 1199 euros après ODR. Une belle affaire pour regarder le football dans les meilleures conditions.

TCL C83 et C93 : la puissance du Mini LED

Les TCL C83 et C93 ont la particularité d’être tous deux équipés d’une dalle Mini LED. Une technologie qui tend à se démocratiser, et qui emprunte certains avantages aux dalles OLED et LCD. Concrètement, une dalle Mini LED repose sur un rétroéclairage constitué de nombreuses petites LED, bien plus petites que sur les téléviseurs traditionnels.

Un choix technique qui permet un affichage à la luminosité puissante et une définition d’image accrue. Dans les faits, cela offre une plage dynamique étendue, des couleurs vives, et un effet de blooming très limité. Des qualités idéales pour profiter des compétitions sportives à la télé.

Et sur le C93, TCL fait encore mieux. Le constructeur est passé à un rétroéclairage Mini LED OD 5. Expliqué plus simplement, cela signifie que les Mini LED et la dalle ne sont espacées que de 5 mm. De quoi améliorer significativement les qualités intrinsèques de cette technologie, comme les contrastes ou le pic lumineux.

Du premium sur du premium

TCL ne se contente pas de soigner la qualité de ses dalles. Les C83 et C93 embarquent aussi une myriade de caractéristiques que l’on ne trouve que sur des modèles haut de gamme :

une définition 4K avec un taux de rafraîchissement 144 Hz natif ;

une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision ;

l’interface Google TV pour profiter des applis de streaming ;

la compatibilité Chromecast et AirPlay 2 ;

4 ports HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération ;

un design avec des bordures très fines.

Quelques différences sont toutefois à noter entre les TCL C83 et C93. Ce dernier étant plus haut de gamme, il profite d’un pic lumineux plus élevé (2000 nits contre 1000 pour le C83) et d’un système sonore 2.1.2 signé Onkyo. Intégré au dos du téléviseur, il offre un haut-parleur dédié aux basses, et deux autres pour les effets sonores verticaux. De quoi profiter du Dolby Atmos directement sur son téléviseur.

Des prix doux sur les TCL C83 et C93

À l’occasion du Black Friday, ce sont les deux téléviseurs Mini LED de TCL qui sont en promotion. Le TCL C83 est le plus abordable, et représente une belle porte d’entrée à l’univers du Mini LED :

Le TCL C93 est le téléviseur Mini LED le plus haut de gamme du constructeur, et lui aussi profite de remises à l’occasion du Black Friday :