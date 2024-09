NordVPN casse le prix de son abonnement pour les French Days : une offre à ne pas manquer

NordVPN propose actuellement son abonnement de deux ans Ă 2,98 euros par mois spĂ©cialement pour les French Days. Cerise sur le gâteau, cette offre s’accompagne de quatre mois offerts, de quoi surfer sur internet en toute sĂ©curitĂ© sans se ruiner.

Si vous attendiez une offre de la part de NordVPN pendant les French Days, vous allez ĂŞtre servis : le leader de ce secteur repasse enfin sous les 3 euros par mois. Une belle occasion de protĂ©ger ses donnĂ©es et d’accĂ©der au catalogue US des principaux services de streaming Ă moindre coĂ»t.

NordVPN en quelques points

SimplicitĂ© d’utilisation grâce Ă son interface intuitive

Une confidentialité renforcée

De très bonnes performances grâce au protocole NordLynx

En ce moment l’abonnement de 2 ans avec 3 mois offerts est affichĂ© au prix de 2,98 euros par mois sur le site de NordVPN.

Un leader du marché qui allie performance et confidentialité

NordVPN s’impose comme un acteur incontournable du marchĂ© des VPN, alliant performances de pointe et respect de la vie privĂ©e. MalgrĂ© une communication parfois insistante et poussive, on pense notamment aux placements de produit sur YouTube, la qualitĂ© de ses services est indĂ©niable. Le VPN affiche une interface intuitive, un service client rĂ©actif et surtout, une politique de confidentialitĂ© exemplaire. BasĂ©e au Panama, NordVPN garantit une protection optimale des donnĂ©es, sans conservation des historiques de navigation, loin des regards indiscrets de l’alliance des Fourteen Eyes.

Avec plus de 6 400 serveurs rĂ©partis dans une centaine de pays, NordVPN offre une couverture mondiale que l’on peut qualifier d’Ă©tendue. Ses protocoles OpenVPN et NordLynx, exclusif Ă la marque, assurent une connexion rapide, stable et sĂ©curisĂ©e, avec une bande passante illimitĂ©e et un ping rĂ©actif, quel que soit l’endroit oĂą vous vous trouvez.

Bien plus qu’un simple VPN

NordVPN offre une grande flexibilitĂ© d’utilisation, compatible avec une multitude d’appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV) et de systèmes d’exploitation (Windows, iOS, Linux, Android, macOS, Fire TV). Un seul compte permet de protĂ©ger jusqu’Ă six appareils simultanĂ©ment, tous bĂ©nĂ©ficiant d’une interface intuitive. De plus, NordVPN sĂ©lectionne automatiquement le serveur le plus performant Ă proximitĂ© pour proposer une connexion optimale.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur NordVPN et savoir ce que la rédaction en pense, on vous invite à consulter ce test.

