Carte bancaire gratuite, standard, premium ou platinum, laquelle choisir ?

Entre prix, services, avantages et inconvénients, pas toujours simple de choisir sa prochaine carte bancaire. Voici donc un aperçu des meilleures cartes par catégories pour mieux vous orienter dans votre choix.

La carte bancaire est encore le moyen le plus largement plébiscité en France aujourd’hui. Les banques le savent bien et l’offre bancaire est donc si pléthorique qu’il est difficile de savoir quel type de carte choisir, que ce soit pour un compte principal ou secondaire. Selon les besoins, les envies de liberté ou de maîtrise de son budget et les produits bancaires à souscrire, faire un choix est loin d’être un jeu d’enfant.

Alors, quelle carte bancaire choisir ? Plusieurs éléments sont à considérer comme le type de carte (physique ou virtuelle), le prix mensuel ou annuel, la gamme et l’organisme de la carte, mais aussi le type de débit ou les plafonds autorisés, etc.

Quel type de banque choisir ?

Banques en ligne ou néobanques : quelles sont les différences ?

Dans cet article, nous allons lister les types d’offres, leurs avantages et inconvénients, ainsi que les cartes que nous recommandons.

Les cartes gratuites, une bonne idée ?

Si, il y a quelques années, parler de cartes bancaires gratuites n’était pas encore un sujet, aujourd’hui, la plupart des banques en lignes et même des banques traditionnelles ont largement sauté le pas. Il faut dire que l’argument commercial a beaucoup d’impact en plus de créer un produit d’appel idéal.

Alors forcément, dans le lot des questions que l’on peut se poser : est-ce que ces cartes bancaires sont réellement gratuites ? Est-ce que je peux utiliser cette carte n’importe où ? Vais-je être bridé dans mes achats ? Y a-t-il des clauses à respecter sous peine de payer ? Nous avons sélectionné les trois meilleures cartes gratuites du marché pour que vous puissiez mieux faire votre choix. Hello Bank : Hello One, la référence ! Dans le rayon des cartes bancaires accessibles gratuitement, la Carte Hello One de chez Hello Bank fait figure de référence. Celle-ci est parfaitement pensée pour une utilisation quotidienne ou un usage secondaire pour de petites dépenses. Elle profite aussi du package « zéro frais » de son homologue payante Hello Prime avec, en outre, aucuns frais de tenue de compte ou d’inactivité ni commission sur les opérations ; en plus d’une gratuité des paiements à l’étranger. Cependant, gardez en tête que même si les retraits sont illimités et gratuits, ils le sont uniquement via des distributeurs automatiques de chez BNP Paribas ou de leurs filiales à l’étranger et celles du réseau Global Alliance. Notez aussi que la carte Hello One se décline en offre Duo pour un compte Joint. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur Hello Bank. Retrouvez l'offre Hello One chez Hello Bank

Boursorama Banque : Welcome et Ultim, les outsiders

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne les plus populaires en France avec plus de 4 millions de clients. Son succès s’explique aussi par son offre de cartes, notamment gratuites avec les offres Welcome et Ultim. Néanmoins, elles ne sont pas gratuites à 100 %, il faut compter sur des frais de tenue de compte à 0 euro, à condition d’utiliser votre carte au moins une fois par mois. Il y a d’autres conditions à prendre en compte, comme le montant des revenus ou un dépôt initial obligatoire. Ce ne sont pas les seuls avantages puisque même les paiements et retraits sont sans frais à l’étranger (en zone Euro) et que l’on a droit à un retrait gratuit (1,69 % du montant au-delà) hors zone Euro.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet Boursorama Banque.

Fortuneo : La Gold CB Mastercard en embuscade

Vous avez bien lu, une carte Gold gratuite et c’est chez Fortuneo que ça se passe. Avec l’arrêt prochain de la CB Mastercard, c’est bien la Gold qui prend le relais. Elle bénéficie plus ou moins des mêmes avantages, à savoir l’absence totale de frais sur tous les paiements et retraits par carte bancaire, partout dans le monde ainsi que les garanties premium d’assurance de l’organisme Mastercard. Cependant, si elle est bien accessible gratuitement, quelques éléments sont à prendre en compte comme les 1800 euros de revenus mensuels à justifier pour l’inscription et le fait de devoir utiliser la carte au moins une fois par mois sous peine de subir des frais. Elle s’adresse donc à un public plus aisé souhaitant faire de Fortuneo un compte principal. La Fosfo MasterCard est quant à elle moins avantageuse si on la compare aux offres ci-dessus.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo. Retrouvez les offres de cartes bancaires chez Fortuneo Les cartes Standards et Premium, une bonne pioche ?

Aujourd’hui les banques en ligne ou les néobanques se sont largement inspirées des offres des banques traditionnelles pour ajouter à leurs offres des avantages plus poussées qu’une simple banque. On peut penser aux produits bancaires comme les crédits, les livrets d’épargne ou les assurances, le tout à des tarifs plus abordables et des conditions bien moins stricts qu’auparavant. L’offre de carte dite « standard » et/ou « Premium » ont ainsi aussi évolué en ce sens et pour le coup, vous allez voir que ce sont surtout les néobanques qui tirent leur épingle du jeu.

Ma French Bank : Un premier compte idéal

Si Ma French Bank est une néobanque centrée sur les jeunes, ce n’est pas pour autant que son offre reste compétitive. Le compte idéal accessible à 6,90 €/mois le prouve bien grâce notamment à l’accessibilité à quelques produits bancaires comme la souscription à un crédit à la consommation ou une offre de Cashback directement activée sur le compte et qui s’étoffe de plus en plus. Le compte « Idéal » ne demande également aucuns frais sur les paiements et les retraits à l’étranger, quel que soit le compte choisi, même hors zone Euro, ce qui est assez rare pour être souligné.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Ma French Bank.

Orange Bank : La carte Premium qui a des arguments

Orange fait partie des acteurs historiques dans le marché du forfait Mobile, Fibre et ADSL et s’est lancé aussi dans le monde de la néobanque depuis quelques années. Son offre est comparable aux autres cadors du genre tels que N26 ou Revolut. Si la banque propose une carte gratuite, mais assez limitée, c’est sa carte Premium qui est pour le coup bien plus intéressante. Celle-ci est accessible pour seulement 7,99 €/mois (4,99 €/ mois pendant un an pour les 18-25 ans). Cette dernière offre la gratuité des paiements et des retraits que ce soit en France ou à l’étranger, même hors zone Euro. Il n’y a pas non plus de plafond de paiements ou de retraits définis. Les produits bancaires sont également variés comme la possibilité d’avoir des découverts autorisés et de bénéficier de l’ensemble des assurances Mastercard (pratiques pour les voyages). Orange Bank propose aussi un système de Cashback avec jusqu’à 10 % remboursés sur tous les achats effectués en boutique Orange en ligne ou en boutique (mobile, accessoires et objets connectés). 5 % du montant de vos factures Orange sont pareillement remboursés.

Pour en savoir plus sur Orange Bank, n’hésitez pas à consulter notre avis complet.

Monabanq : une carte unique, et même plus

Monabanq est une banque en ligne qui a tendance à se faire oublier face à d’autres marques plus prestigieuses. Elle bénéficie pourtant du savoir-faire d’une banque traditionnelle étant une filiale du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mais c’est surtout via ses offres de cartes que la banque tire son épingle du jeu et notamment l’offre Uniq +. Pour un tarif mensuel relativement bas (9 euros), elle propose des prestations premium que certaines banques en ligne réserves à leurs cartes les plus évoluées. En premier lieu, elle offre la gratuité des paiements et des retraits, quelle que soit la zone, ce qui est un avantage certain. Mais elle comporte aussi des niveaux d’assurance élevés comme les achats sur internet ou sur un téléphone, mais aussi la mise en place d’un découvert autorisé en plus de plafonds de paiements ajustables en fonction des revenus.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet concernant Monabanq.

Les cartes Platinum ou Black : votre argent en vaut-il le coup ?

Utilisé comme terme par les organismes de cartes bancaires comme Visa ou Mastercard, Platinum désigne les cartes dites « haut-de gamme » s’adressant généralement à un public plus aisé capable de dépenser plus que la moyenne. Forcément, les banques en lignes et les néobanques ont pour certains intégrés ce type de carte dans leurs offres. Au-delà du luxe d’en posséder une, les avantages peuvent être divers comme des services et assurances particulières ou des réductions lors d’achats dans des boutiques partenaires, etc. Voyons quelles sont les cartes dans le domaine qui sont susceptibles de faire craquer les intéressés.

N26 : Du Metal pour votre argent

La carte Metal de chez N26, c’est d’abord un objet. Cette carte entièrement faite en Acier inoxydable fait son petit effet une fois sortie du portefeuille. Cela a un prix : 16,90 € par mois, soit près de 203 € par an. Son atout principal concerne ses plafonds de paiements et de retraits qui sont particulièrement élevés et surtout personnalisables depuis l’application. Elle offre aussi le meilleur au niveau assurantiel et couverture possible, notamment pour les voyages, la mobilité et la santé, bien plus que n’importe quelle autre carte Premium. La carte donne aussi un accès à une assistance téléphonique 7 jours sur 7, quel que soit l’endroit du monde où vous vous trouvez. Bien sûr, les paiements et retraits dans et hors de la zone Euro sont gratuits et illimités avec tout de même une limite pour les retraits en Euro (un maximum de huit opérations gratuites par mois).

Cliquez sur le lien pour découvrir notre avis complet sur N26.

BforBank : Vers l’infini et la VISA

BforBank est l’une des seules banques en ligne à proposer la carte la plus prestigieuse de toute la gamme VISA. Il faut dire que la banque en ligne Premium du Crédit Agricole cultive une philosophie haut de gamme et destinée à un public fortuné. La carte coute 200 euros par an, so tarif est justifié par l’apport de nombreux avantages introuvables dans une gamme de cartes intermédiaire. Elle offre d’abord des plafonds flexibles avec une base de à 3 000 euros sur 30 jours pour les paiements à 1 000 euros sur 7 jours pour les retraits. C’est surtout niveau assurance voyages que cela vaut le coup avec une protection complète allant des annulations ou modifications de vol ou aux pertes/ vols de bagages et assistance médicale prise en charge où que vous soyez. La Infinite offre aussi un service personnalisé de conciergerie : un conseiller vous est dédié pour de nombreuses situations, que ce soit lors de la réservation d’un voyage, d’une table au restaurant ou de billet pour des événements VIP. Elle est cependant limitée pour une utilisation à l’étranger, car si elle propose la gratuité des retraits où que vous soyez, les paiements font tout de même l’objet de frais (1,95 % hors zone Euro).

Si vous souhaitez en savoir plus sur BforBank, vous pouvez vous référer à notre avis complet.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 130 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BRSMBA Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte Découvrir L'offre du moment Orange Bank Jusqu’à 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec carte Premium Découvrir Toutes les banques en ligne

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.