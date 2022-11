Revolut part à l’assaut des grandes banques avec son terminal de paiement

La néobanque Revolut a lancé en France ce vendredi 24 novembre Revolut Reader, son premier terminal de paiement (TPE) pour ses clients commerçants. De quoi encore aller concurrencer les banques traditionnelles, avec l'argument de la rapidité.

Revolut n’est pas peu fière d’annoncer dans le même temps avoir franchi les 25 millions de clients dans le monde dont presque deux millions en France. La néobanque lance son TPE en France à destination des commerçants qui ont souscrit à l’abonnement Business.

Un terminal de paiement plus rapide que les autres : la promesse de Revolut

La fintech présente Revolut Reader en France, après l’avoir lancé cet été au Royaume-Uni. Il s’agit de son premier produit physique, décrit comme « un lecteur de cartes léger, rapide et offrant l’une des meilleures autonomies du marché », sans préciser cette dernière, si ce n’est qu’il peut fonctionner « toute la journée ». Il fonctionne avec toutes les cartes de débit et de crédit (Visa, Mastercard), mais aussi avec les technologies de paiement sans contact Apple Pay, Samsung Wallet et Google Wallet.

Le tout en moins de cinq secondes selon l’entreprise. Revolut a aussi pensé aux entreprises utilisant plusieurs systèmes de TPE et intègre « une solution SDK/API », à savoir un kit de développement et une interface de programmation qui permettent d’utiliser le TPE avec d’autres systèmes informatiques. Ce que met Revolut en avant, c’est la rapidité d’accès aux fonds, comme l’a déclaré Thibaut Génevrier, directeur général produit aux Echos : « Nous permettons aux commerçants validés d’accéder à leurs fonds en vingt-quatre heures, sans frais supplémentaires, là où nos concurrents prennent généralement entre trois et sept jours. »

Un autre argument de vente de la fintech, c’est la configuration de l’appareil qui se fait « automatiquement lors de la première connexion à l’application Business ». Le Revolut Reader est commercialisé au prix de 49 euros aux clients Revolut Business et chaque transaction a des frais de 0,8% de la somme payée et de deux centimes.

Revolut veut entrer dans la cour des grands

Avec ce TPE, Revolut a pour ambition de jouer dans la cour des grandes banques mondiales en proposant une offre complète à ses clients professionnels. C’est ce qu’on peut sentir à travers la déclaration de Thibaut Genévrier : « Une solution de paiement physique manquait à notre offre, et nos clients étaient obligés de souscrire à des offres externes. Ce qui complexifiait leurs opérations. »

Au-delà d’aller concurrencer les banques traditionnelles qui ont leurs offres en ligne, le Revolut Reader est aussi un moyen de prendre des parts de marchés aux autres néobanques ayant lancé un TPE. La journaliste financière des Echos Marion Heilmann rappelle que plusieurs fintechs sont déjà dans la course, comme « SumUp, Zettle (la solution de PayPal), Smile and Pay, ou, récemment, Stancer, la solution de paiement du groupe Iliad, propriétaire de Free ».

Elles vont toutes vers des solutions qui proposent plusieurs services : application, facturation, gestion financière, produits physiques, etc. De son côté, Revolut a lancé dernièrement sa plateforme de paiement en ligne, un service de réservation de logement ainsi qu’une fonctionnalité de chat entre clients.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.