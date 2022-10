Xbox Game Pass sur PS5 ? Sony dit non à Microsoft

Alors que son rachat d'Activision pour 70 milliards de dollars est à l'examen, Microsoft tente de prouver que ce n'est pas lui qui empiétera sur le principe de libre concurrence. Et pour ce faire, quoi de mieux que de taper sur Sony qui ne veut pas du Game Pass sur ses PlayStation ?

Dans un communiqué adressé aux régulateurs britanniques, Microsoft explique s’être fait claquer la porte au nez par Sony après lui avoir proposé un élargissement du Game Pass sur l’écosystème PlayStation. La nouvelle n’a rien de surprenant, mais elle donne à Microsoft du grain à moudre pour démontrer aux autorités chargées d’examiner son titanesque projet de rachat d’Activision-Blizzard, que c’est en réalité à Sony que le principe d’ouverture et de libre concurrence pose problème.

Cette information émerge alors que les régulateurs surveillent de près les intentions de Microsoft, qui pourrait, par cette acquisition, gagner une prédominance importante sur le marché en mettant la main sur la très populaire licence Call of Duty, éditée par Activision. Une licence que Microsoft a promis de continuer à exploiter sur Xbox comme sur PlayStation… mais qui devrait toutefois faire son entrée sur le Game Pass.

« Xbox prévoit d’apporter le contenu d’Activision Blizzard à son abonnement multi-jeux, Game Pass. Cela profitera aux joueurs, en augmentant la valeur de l’abonnement et en élargissant l’accès aux contenus d’Activision Blizzard — Activision Blizzard n’ayant pas permis d’inclure ses licences dans des abonnements tiers de manière significative par le passé », explique Microsoft tout en adoptant la posture (un peu tronquée) d’un outsider dédaigné par le premier acteur de l’industrie vidéoludique.

