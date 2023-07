GTA V revient en force dans le Xbox Game Pass (avec d’autres jeux en juillet)

Grosse nouvelle pour le Xbox Game Pass : GTA V signe son retour. Le titre de Rockstar fait son entrée avec d'autres jeux prévus tout au long du mois de juillet 2023 sur le cloud, les consoles et sur PC.

Le Xbox Game Pass s’enrichit chaque mois de nouveaux jeux. Et pour la fournée de juillet 2023, le service de Microsoft met les petits plats dans les grands en faisant revenir Grand Theft Auto V (GTA V) dans son catalogue cloud gaming et sur les consoles Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Rappelons qu’il existe une méthode pour s’abonner au Game Pass Ultimate à moitié prix.

Le retour de GTA V sera l’occasion d’incarner les trois personnages iconiques du jeu de Rockstar : Michael, Trevor et Franklin. Braquages, arnaques et aventures plus périlleuses les unes que les autres vous attendent. Ne vous fiez à personne, c’est chacun pour sa peau (ou presque).

GTA V est d’ores et déjà disponible. S’il s’agit de la plus grosse annonce retenant toutes les attentions, notons aussi l’arrivée d’autres jeux vidéo.

Les nouveaux jeux du Game Pass en juillet 2023

Grand Theft Auto V – (Cloud et console) – 5 juillet 2023

(Cloud et console) – 5 juillet 2023 Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, console et PC) – 5 juillet 2023 ;

(Cloud, console et PC) – 5 juillet 2023 ; McPixel 3 (Cloud, console et PC) – 6 juillet 2023 ;

(Cloud, console et PC) – 6 juillet 2023 ; Common’hood (Cloud, console et PC) – 11 juillet 2023 ;

(Cloud, console et PC) – 11 juillet 2023 ; Insurgency: Sandstorm (PC) – 11 juillet 2023 ;

(PC) – 11 juillet 2023 ; Exoprimal (Cloud, console et PC) – 14 juillet 2023 ;

(Cloud, console et PC) – 14 juillet 2023 ; Techtonica (Preview) (Cloud, console et PC) – 18 juillet ;

(Cloud, console et PC) – 18 juillet ; The Cave (Cloud et console) – 18 juillet.

Les nouveaux DLC inclus dans le Game Pass en juillet 2023

Certains jeux figurant déjà au catalogue Game Pass accueillent des DLC et des mises à jour.

Race like Barbie and Ken dans Forza Horizon 5 – 5 juillet 2023 ;

– 5 juillet 2023 ; FIFA 23 Women’s World Cup – 5 juillet 2023 ;

– 5 juillet 2023 ; Hi-Fi Rush : Arcade Challenge! Update! – 5 juillet 2023 ;

– 5 juillet 2023 ; Wo Long: Fallen Dynasty – Battle of Zhongyuan DLC – 5 juillet 2023 ;

– 5 juillet 2023 ; Sniper Elite 5: Kraken Awakes DLC – 6 juillet 2023.

Les jeux qui quittent le Game Pass

Les trois jeux suivants quittent le catalogue Game Pass dès le 15 juillet 2023.

Exo One (Cloud, console, et PC) ;

(Cloud, console, et PC) ; PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, console, et PC) ;

(Cloud, console, et PC) ; Spelunky 2 (Cloud, console, et PC).

