Quel programme vous attendent sur Netflix en octobre 2022 ? Cette année, Halloween sera plus glauque que jamais avec l'autoportrait d'un tueur en série, un horrifique cabinet de curiosités et un adolescent capable de communiquer avec un homme mort.

En octobre, vous aurez des frissons. À cause du froid qui s’installe progressivement et des sueurs froides qu’Halloween vous procurera sur Netflix. D’ailleurs, si vous ne savez pas quoi regarder en cette période sur la plateforme SVoD au célèbre « Toudoum », cette dernière a partagé les nouveaux films et séries qui vont s’ajouter à son catalogue. On vous a donc concocté une petite sélection des immanquables. Et ce mois-ci, l’ambiance est glauque.

Évidemment, l’inspiration peut aussi venir du Top 10 de Netflix. Vous pouvez aussi explorer les catégories cachées de la plateforme ou voir du côté des sorties de Disney+.

Les sorties séries sur Netflix en octobre 2022

Jeffrey Dahmer : Autoportrait d’un tueur

Juillet 1991. La police de Milwaukee entre dans l’appartement de Jeffrey Dahmer et y découvre un congélateur rempli de restes humains en état de décomposition. Il s’agit là des trophées de ce tueur en série qui a avoué assassiner 16 personnes dans les États du Wisconsin et de l’Ohio en 1978. Déjà macabre, l’affaire devient insoutenable lorsqu’on apprend ses actes de cannibalisme et de nécrophilie. Cette mini-série revient sur cette histoire qui a choqué les États-Unis et sur la manière dont le tueur a pu échapper aussi longtemps aux enquêteurs.

Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro

On ne présente plus le réalisateur et producteur qu’est Guillermo del Toro. Ce dernier rassemble, dans son cabinet de curiosités, différentes histoires dont l’objectif affiché est de questionner « notre vision traditionnelle de l’horreur ». Vous êtes prévenus. Qu’ils soient macabres, magiques ou effrayants, ces huit récits promettent une belle immersion grâce au travail de mise en scène d’une équipe d’auteurs et réalisateurs choisis personnellement par Guillermo del Toro lui-même.

Notre-Dame, la part du feu

Personne à Paris n’a oublié l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame au cœur de la capitale en 2019. Personne non plus n’a oublié le combat des sapeurs-pompiers contre les flammes pendant des heures et des heures. L’intrigue de cette mini-série française se déroule durant cette nuit et raconte l’histoire de plusieurs personnages poussés dans leurs retranchements.

Les sorties films et documentaires sur Netflix en octobre 2022

Le Téléphone de M. Harrigan

Partageant le même amour des livres, un adolescent et un milliardaire âgé se lient d’amitié. Or, à la mort du dernier, le premier se rend compte qu’il peut continuer à communiquer avec le défunt homme via l’iPhone enterré avec lui. Une histoire surnaturelle inspirée d’une nouvelle de Stephen King.

L’Évadé : L’étrange affaire Carlos Ghosn

Homme d’affaires influent, personnalité incontournable de l’industrie automobile, Carlos Ghosn s’est retrouvé au centre d’une affaire rocambolesque où il s’est retrouvé à s’évader en se cachant dans une malle. Le documentaire retrace la vie de l’ex-PDG Renault-Nissan-Mitsubishi est surtout sa chute pour essayer de comprendre comment il s’est retrouvé incarcéré au Japon et visé par un mandat d’arrêt international. Réussite, orgueil, argent et paranoïa sont au rendez-vous selon le synopsis.

5 octobre : Togo Une étoile à la fois Le Téléphone de M. Harrigan Les 13 Rescapés : Notre enfer dans la grotte

7 octobre : American Girl The Redeem Team : Rebondir ensemble Old People

13 octobre : Pour le meilleur et pour de faux

Pour le meilleur et pour de faux 14 octobre : Le Mauvais Esprit d’Halloween

Le Mauvais Esprit d’Halloween 19 octobre : L’École du Bien et du Mal

: L’École du Bien et du Mal 21 octobre : Descendant 20 th Century Girl

26 octobre : L’Évadé : L’étrange affaire Carlos Ghosn Meurtres sans ordonnance Braquer Mussolini

27 octobre : Cici Par-delà l’univers

28 octobre : À l’ouest rien de nouveau

