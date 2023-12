Ma plateforme de streaming préférée n’est ni Netflix, ni Prime Video, mais… France.tv

On parle souvent de Netflix, Prime Video, Disney+ et compagnie, mais pas assez de nos « réussites » françaises, comme Arte.tv, ou encore France.tv. Parce que oui, le service public, même s'il est âgé, fait de grands efforts en matière de vidéo à la demande. En témoigne l'exemple de France.tv et de ses riches contenus que la plateforme propose.

Pour regarder (légalement) des programmes, c’est parfois la galère. Mon abonnement Netflix ne propose qu’un écran simultané (c’est le fameux ancien Essentiel, sans publicité, compris dans l’abonnement avec la Freebox Delta) et du côté de Prime Video, quand je me connecte depuis un nouvel ordinateur, j’ai toujours le fameux code de confirmation… qui n’arrive pas sur mon adresse mail (l’abonnement n’étant pas à mon nom). D’autant plus que les abonnements ont tendance à se multiplier, si l’on ajoute Apple TV+ ou encore Disney+. Pourtant, ça ne me pose pas tant problème que ça. Parce que oui, j’ai une autre alternative gratuite, avec peu de publicités : France.tv. Et si cet édito existe, c’est parce qu’à mon goût, elle n’est pas assez connue.

France.tv : le mode d’emploi

France.tv, c’est le successeur de Pluzz : à ses origines, c’était la plateforme de replay de France Télévisions, renommée ainsi en mai 2017. Après une multiplication des services et des sites des chaînes du groupe, ce dernier a tout fusionné en une seule plateforme. En 2023, le service de SVoD revendique plus de 25 millions d’utilisateurs chaque mois. En plus des contenus en vidéo à la demande, c’est là que l’on peut regarder en direct toutes les chaînes du groupe : France 2, France 3, France 4, France 5, France Info ou encore France TV Séries.

Pour aller plus loin

Comment regarder les chaines TV en live sur PC et son smartphone ?

Sur quels supports regarder les programmes de France Télévisions ?

Le service de streaming est disponible sur toutes les plateformes : Android, iOS, Android TV, Apple TV, Smart TV LG, TV Samsung, FireTV ou encore Apple TV. Sur le site du groupe, on peut lire que le service « est également disponible sur l’ensemble des interfaces et services des opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues Télécom, Canal, Vidéofutur) et dans l’application Molotov. »

Sur les téléviseurs, il n’est pas nécessaire de créer de compte. Cependant, si vous utilisez un navigateur web ou une application mobile, il faut s’en créer un et s’y connecter. L’inscription est gratuite et ne demande pas de rentrer des codes de carte bancaire.

France.tv : un modèle économique particulier

Le modèle économique de France.tv est étroitement lié à celui de France Télévisions. Tout d’abord, il y a la publicité : certaines peuvent être diffusées avant les programmes lancés sur l’application ou sur le site. La société France Télévisions est détenue à 100 % par l’État français. Sa mission n’est pas de générer des revenus, mais de « concevoir et programmer des émissions de télévision […]. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande […] Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes. » Cette mission est même inscrite dans la loi.

Symboliquement donc, l’intérêt de France Télévisions n’est pas de générer des profits. C’est pourquoi elle ne propose pas d’abonnement payant, que les publicités diffusées sont restreintes (y compris sur les chaînes dites linéaires, qui diffusent en direct). En plus de la publicité, France Télévisions est financée par la redevance audiovisuelle : c’est d’ailleurs la principale source de revenus du groupe et de loin. Il s’agit d’un impôt sur les contribuables qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Depuis un peu plus d’un an, elle a été supprimée au profit de l’allocation d’une fraction de la TVA pour financer l’audiovisuel public. Si France.tv est gratuit, c’est aussi parce que c’est vous, en tant que contribuable, vous la financez.

Une suppression vivement critiquée par certains experts des médias, notamment Julia Cagé, estimant que cela renforce les pressions du pouvoir politique sur les médias audiovisuels publics.

Pourquoi c’est la meilleure plateforme de streaming (ou au moins l’une des meilleures)

Des contenus, il y en a beaucoup sur France.tv. Comme évoqué précédemment, on y trouve toutes les émissions en replay des chaînes du groupe public : France 2, France 3, France 4, France 5, France Info : toutes les chaînes nationales, mais aussi France TV Slash, la branche numérique du groupe. La plateforme revendique 500 nouveaux programmes quotidiennement et ils sont disponibles en rediffusion 15 minutes après leur diffusion. La plupart du temps, ils sont disponibles pendant au moins un an après leur diffusion (c’est par exemple le cas des journaux télévisés), mais leur durée de disponibilité peut être plus longue.

Sur la plateforme, il y a des publicités. On peut considérer cela comme dommage, mais à une heure où Netflix met en place un abonnement Essentiel avec publicités, Disney+ aussi plus récemment, Prime Video l’a annoncé outre-Atlantique et où Apple TV+ pourrait s’y mettre, finalement ce n’est pas une exception. D’ailleurs, comptez de 30 à 45 secondes d’annonce avant un programme et ensuite… c’est tout. Même pour un long film, vous ne serez pas coupé en pleine scène d’action. Là où sur d’autres services, ce n’est pas le cas.

Un système de liste existe, pour ajouter des programmes à une liste, pour les retrouver facilement si on veut les voir plus tard. C’est classique, mais c’est là. Parmi les nouveautés arrivées dernièrement, il y a la Full HD : jusqu’à récemment, les programmes étaient en 720p uniquement. Pas de 4K pour le moment, c’est regrettable, mais il semble logique que ça arrivera à l’avenir. Pour les programmes étrangers, il y a bien sûr les sous-titres (français et originaux), ainsi que la plupart du temps le doublage en français. Il y a même une fonctionnalité pour télécharger des vidéos pour les regarder sans connexion Internet.

Ce qu’il manque à France.tv

Cependant, impossible de créer des profils « enfants » pour que nos bambins n’aient accès qu’à des contenus qui leur sont destinés. Il manque également la gestion de profils plus généralement. Ce serait commode pour partager un même compte sur un téléviseur, mais avec des profils (donc des listes, des suggestions différentes).

Les programmes de France.tv que je recommande

Puisqu’il y a beaucoup de contenus sur l’application, voici une sélection de quelques programmes, des incontournables de la plateforme aux petites pépites moins connues.

Les séries à voir

Des séries très populaires sur France.tv, il y en a plusieurs, notamment Skam France ou encore Stalk, qui raconte l’histoire d’un adolescent surdoué en informatique qui plonge dans de sombres affaires. Si la saison 1 est très « adolescente », la troisième saison est à voir (une troisième saison est prévue). Je pense aussi à Parlement, qui compte déjà trois saisons et qui montre le parcours de Samy, un nouvel assistant-parlementaire européen. Petit à petit, il grimpe en politique et devient expert du fonctionnement d’une institution européenne tellement complexe qu’elle en devient risible. Pour les fans de Simon Asiter, Hero Corp est pour vous. Mais si vous êtes amateur de roller-derby, la série Derby Girl devrait vous plaire. La plateforme est de plus assez avant-gardiste sur les questions de transidentité, notamment avec la série Chair Tendre.

Dans les séries récemment sorties, on peut citer Sambre, une fiction sur une affaire judiciaire, librement inspirée de faits réels. Hors fiction, France.tv, c’est aussi là où voir les deux saisons de Drag Race France, l’édition française de RuPaul’s Drag Race, qu’on trouve sur Netflix.

Les films à voir

C’est moins connu, mais France.tv ne regroupe pas que les documentaires de ses émissions ou ses séries familiales ou policières. Il y a aussi du cinéma, bien que la sélection soit bien moins large que celle de Netflix ou de Prime Video.

On y trouve tout de même Man on The Moon avec Jim Carrey, le bouleversant film d’animation Your Name ou encore Talons Aiguilles d’Almodóvar. Récemment, une collection de quelques films de Wim Wenders a rejoint le catalogue, notamment avec Paris, Texas. Et pour les amateurs d’animés japonais, sachez que les trois longs métrages de L’Attaque des Titans sont en ligne.

Les documentaires à voir

Des documentaires, il y en a beaucoup sur France.tv. Il y a tout d’abord les émissions iconiques des chaînes du service public, comme Cash Investigation ou encore Complément d’enquête, qui ont une résonance particulière sur la plateforme avec de fortes audiences. On peut également parler des excellents documentaires de La fabrique du mensonge, une émission de France 5 qui aborde la question des fake news.

D’ailleurs, il arrive que les émissions de Cash Investigation soient diffusées en avant-première sur France.tv sept jours à l’avance. Mis à part cela, je vous conseille Invisibles, les travailleurs du clic, un documentaire sur ceux qui travaillent pour les GAMAM et qu’on ne voit pas assez. Quant aux amateurs de rap, je vous conseille le très bon Paname, Le Grand Paris du Rap, réalité par Jean Morel et Simon Maisonobe.

Et pour ceux qui préfèrent le frisson, avec les affaires irrésolues comme on en trouve à la pelle sur Netflix, il y a La conspiration du silence sur les disparues de l’Yonne (et notamment sur l’affaire Michel Fourniret), mais également Eloi, enquête d’un disparu, sur la disparition d’un jeune homme de 18 ans en Nouvelle-Zélande. Enfin, une série documentaire qui interroge les différents schémas familiaux, Océan, faire famille.

Si vous aussi, vous adorez ce que propose le service public, Arte aussi propose sa propre plateforme de SVoD : Arte.tv, avec, là encore, énormément de contenus accessibles gratuitement.