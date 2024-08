Trottinette électrique : autonomie, deck, moteur, guidon, frein, fourche… le lexique à connaître

Néophytes, avant de choisir votre trottinette électrique, il y a un peu de vocabulaire à assimiler et des notions à comprendre. C’est pour votre bien, afin de choisir le meilleur engin et selon vos besoins. On vous explique tout !

Source : Frandroid

Ça y est, vous êtes décidé à passer à la trottinette électrique. En revanche, vous n’y comprenez pas grand-chose. De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque l’autonomie, la puissance et le positionnement du moteur, ou encore le deck ?

Voici un guide Frandroid pour bien connaître le lexique de la trottinette électrique – voici aussi un dossier sur la toute la réglementation qui les encadre -, afin de bien en comprendre les tenants et les aboutissants au moment de votre achat.

Moteur et puissance d’une trottinette électrique

Moteur

C’est ce qui différencie principalement la trottinette classique d’une trottinette électrique : le moteur. Le moteur électrique est installé directement dans le moyeu, à l’avant ou à l’arrière selon le modèle. Le moteur d’une trottinette électrique est généralement peu bruyant, avec au pire des cas, un léger un sifflement qui peut se faire entendre.

Pour que le moteur s’enclenche, il faut généralement patiner jusqu’à 5 km/h et pousser la gâchette d’accélération située sur le guidon pour ainsi s’élancer et prendre de la vitesse.

Dans la roue, ici en détails un moteur de trottinette électrique – Source : Ninebot

Puissance

On exprime la puissance du moteur en watt (W). Exemple : 350 W. Il n’y a pas de limite légale contrairement aux vélos électriques (tous limités à 250 W). Par contre, la réglementation d’une trottinette électrique interdit de la débrider au-dessus de 25 km/h.

On distingue aussi la puissance nominale, soit la puissance continue du moteur sur du plat, et la puissance en crête puis élevée, de façon ponctuelle en montée. Un modèle peut posséder 500 W de puissance en crête et 350 W en nominal. Enfin, plusieurs modes viennent brider la puissance – et parfois la vitesse – nommés souvent Eco ou D pour les plus faibles et S pour le mode le plus véloce.

Batterie et autonomie d’une trottinette électrique

Autonomie

Afin de définir un rayon d’action, les marques communiquent sur une autonomie théorique. Attention, il n’existe pas de protocole d’homologation, à l’instar des voitures électriques par exemple. Heureusement, les fabricants ont pour habitude de donner des chiffres dans des conditions semblables : 15 km/h stationnaire, parcours plat, température idéale et avec une personne de 75 kg. Toutes ces variables peuvent influer sur l’autonomie finale.

Bon à savoir : cette autonomie est donc théorique, avec le mode le plus économique, et loin de votre potentielle utilisation. Avec un trajet à dénivelé et le mode le plus puissant pour atteindre les 25 km/h maximum, l’autonomie d’une trottinette électrique est souvent 30 à 40 % inférieure. Comptez 20 à 25 km réels pour 35 km annoncés, ou 40 à 45 km pour 70 km théoriques.

La batterie est le principal élément détermine l’autonomie d’une trottinette électrique. Source : Xiaomi

Batterie

Située dans le deck, elle est protégée par un boîtier métallique – voire un cadre tubulaire – l’isolant des éléments extérieurs et des chocs. Outre l’environnement ou l’efficience du moteur, l’autonomie varie en fonction de la quantité d’énergie de la batterie, appelée capacité.

On l’exprime en watt-heure (Wh) ou en ampère-heure (Ah). La capacité d’une batterie est comprise généralement entre 200 et 550 Wh, ou 6 à 15 Ah. Attention, plus une batterie est grande, plus elle est lourde, plus la trottinette l’est aussi et plus le prix augmente. En dehors des modèles dédiés au libre-service, la batterie est très rarement amovible. Il faut donc la recharger directement depuis un port de charge situé sur le modèle.

Fourche et guidon d’une trottinette électrique

Fourche

À l’image d’un vélo, la trottinette repose à l’avant sur une fourche attachée à la roue. Elle est fixe sur la majorité des engins, suffisant pour un parcours plat à chaussée lisse. Or, les meilleures trottinettes électriques, les plus modernes et haut de gamme – bien qu’on puisse de plus en plus en voir sur des milieux de gamme – intègrent des suspensions. Elles apportent ainsi un meilleur confort sur chaussées dégradées, pavés, ou pour du tout-terrain.

Source : Jérémy Fdida pour Frandroid

Les suspensions permettent en effet de gommer les aspérités de la route et de lisser les vibrations d’un revêtement parfois abîmé. Plusieurs modèles en possèdent, à l’image des Xiaomi Scooter 4 Ultra, Xiaomi Scooter 4 Pro Max, Ninebot KickScooter MAX G2, Segway KickScooter GT1E et des dernières trottinettes électriques de Niu.

Guidon

Comme pour un VAE, la trottinette électrique possède un guidon, fixé ou faisant bloc avec la potence (que l’on appelle parfois colonne de direction). Il est plus ou moins large selon les modèles, entre 40 et 50 cm, à hauteur rarement variable, mais situé assez haut pour convenir à toutes les tailles.

Pour aller plus loin

Vélos et trottinettes électriques : quels équipements sont obligatoires et interdits ?

On y trouve la ou les poignées de frein, et la gâchette d’accélération à droite, qu’il faut pousser pour actionner le moteur. La sonnette obligatoire, de forme variable selon les produits, se loge souvent à gauche du guidon.

Le guidon d’une trottinette électrique – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Écran

Au centre du guidon, l’cran de contrôle vient renseigner les informations essentielles. Il affiche au minimum la vitesse, le mode de conduite actuellement choisi, la jauge de batterie et un indicateur d’éclairage. Certains modèles de trottinettes peuvent y ajouter le kilométrage, l’heure, l’autonomie ou d’autres données secondaires.

Pour aller plus loin, certains modèles sont connectés en Bluetooth via l’application d’un smartphone. L’avantage est d’y retrouver encore plus d’informations complémentaires à l’écran, ses trajets, la position géographique ou le manuel utilisateur. Le panel de fonctions peut comprendre le verrouillage à distance, la gestion de récupération d’énergie, ou une navigation GPS.

Deck

C’est le mot anglais utilisé et que l’on peut traduire par plateforme ou plateau, là où l’on pose les pieds. Il est l’élément central d’une trottinette, situé entre les roues et hébergeant la batterie. Il est recouvert d’une surface antidérapante, de formes différentes, avec des motifs ou sillons simples.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Quelques engins originaux privilégient le bois, plus léger et durable. Sa longueur et sa largeur varient, les plus étroits obligeant à mettre ses pieds en diagonale. Plus il est grand, plus on y prend une position naturelle, ce qui offre ainsi une conduite plus stable. Solide, il supporte un poids entre 100 et 120 kg. Il s’équipe en outre d’une béquille, venant stabiliser la trottinette en stationnement.

Roues, pneus et freins d’une trottinette électrique

Roues

Généralement d’une taille oscillant entre 8 et 10 pouces, soit un rayon de 20 à 25 cm, les roues apportent un niveau de confort différent selon leur taille : plus elles sont grandes, plus vos vertèbres apprécieront les trajets.

Source : Jérémy Fdida pour Frandroid

Particularité par rapport à un vélo, les pneus ne sont pas tous classiques avec une chambre à air. Certains pneus intègrent une couche de gel ou sont parfois sans air avec une structure à alvéoles, pour être plus résistant à la crevaison.

Freins

Faites attention à cet équipement de la trottinette électrique, car c’est celui qui garantit votre sécurité, surtout si vous roulez en circulation dense. Car même à 25 km/h, un accident peut devenir grave. Obligatoire, le système de frein d’une trottinette se situe dans une roue, à l’avant, à l’arrière, ou les deux.

Trois principaux types de freins existent : tambour, à disque via des étriers, ou électronique. Ce dernier fonctionne via un système de récupération d’énergie, plus ou moins fort, parfois réglable via application. Les trottinettes combinent parfois deux types : électronique à l’arrière et tambour à l’avant par exemple.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Notez que certaines trottinettes utilisent un frein à pied à l’arrière, où il suffit d’appuyer dessus. Ce type de frein est moins performant et se montre plus risqué, puisqu’il nécessite de changer la position de votre pied : vous êtes donc moins stable pendant la séquence de freinage.