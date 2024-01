Nouvelle faillite de vélo électrique, des baisses de prix à foison et la voiture Xiaomi SU7 – L’actu Survoltés de la semaine

Que la première semaine de l’année 2024 fut riche en actualités, à la fois heureuses et malheureuses. L’industrie française du cycle a en effet connu une nouvelle faillite, Xiaomi a donné un indice fort sur le prix de sa première voiture électrique, et surtout, les constructeurs automobiles ont opéré d’importantes baisses tarifaires sur leur gamme.

Larrun est en liquidation judiciaire

Larrun, une marque française de vélos électriques fondée en 2021, est désormais en liquidation judiciaire. Malgré des ambitions élevées et des innovations intéressantes, la société a rencontré des difficultés financières, notamment à cause des retours de vélos en SAV et des retards de production. Ces problèmes ont effrayé les investisseurs et conduit à un manque de fonds. Trois repreneurs potentiels sont en lice pour la reprise de Larrun.

Xiaomi SU7 : une première idée de son prix

Xiaomi a récemment dévoilé la SU7, sa première voiture électrique. Son PDG a même donné une première idée de son prix, qui devrait graviter autour des 65 000 euros… en Chine. La SU7 se distingue par ses performances, notamment un moteur de 299 ch, une batterie de 73,6 kWh offrant jusqu’à 668 km d’autonomie selon les normes chinoises, et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes. Elle se positionne favorablement face à des concurrents comme Tesla et Porsche, offrant un excellent rapport qualité-prix.

Voitures électriques : des baisses de prix à foison

L’année 2024 commence sur les chapeaux de roue. Avec une modification du bonus écologique français, certains constructeurs ont ajusté le tir en revoyant à la baisse les tarifs de leurs gammes, et ce pour rester compétitif. Comme un effet domino, de nombreux fabricants les ont imités. Voici un résumé de toutes les importantes baisses à connaître :