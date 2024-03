Orbea dévoile son nouveau vélo électrique urbain alléchant doté d’une grande autonomie

Orbea dévoile son nouveau vélo électrique urbain, Orbea Diem. Il mise sur de nombreux composants Shimano et affiche sa différence avec un éclairage soigné, un cadre osé et une gamme premium.

Au départ conçu comme un vélo fitness en 2008, puis un vélo de ville la décennie suivante, l’Orbea Diem change encore de peau pour les années 2020. Le voici vélo électrique avec un accent dynamique, pile au milieu de l’Optima urbain à cadre ouvert et le vrai fitness Vibe.

Dessin remarquable

L’Orbea Diem est de plus un vélo électrique premium, puisqu’il embarque de base le moteur central Shimano EP6, voire le plus nerveux EP8 (couple de 85 Nm). Le VAE basque vise des cyclistes urbains voulant une forte assistance, tout en étant amateurs de design.

Le dessin des bases et tube de selle est original. // Source : Orbea L’éclairage intégré avec feux de jour sur la potence ! // Source : Orbea L’éclairage intègre le porte-bagage avant de série sur le modèle premium. // Source : Orbea

Il faut dire que le cadre est unique en son genre, avec des haubans soudés à la poutre diagonale, venant soutenir le tube de selle. Le cadre du Diem est donc unique, avec une forme semi-ouverte, de quoi permettre un meilleur enjambement sans trop pénaliser le design. Et on sent que les concepteurs soignent le travail, adaptant même la forme de la béquille à celle des bases ! La potence accueille en outre le système connu Spin Block, l’empêchant de taper contre le cadre.

Un basque à énergie japonaise

On s’étonne de la forme, tout comme de la finesse de la fourche avant – en carbone – et celle de la poutre diagonale. Celle-ci a bien une batterie, toutefois fixe, avec une capacité de 540 Wh. L’énergie grimpe même à 630 Wh sur les versions haut de gamme. Elle reste disponible en option sur le modèle de base Orbea Diem. On trouve aussi une extension, sous forme de batterie externe de 250 Wh à fixer sur le cadre.

De base avec moteur Shimano EP6, le Diem reçoit l’EP8 en haut de gamme. // Source : Orbea SP connect, prise USB-C et emplacement de traceur, le Diem est moderne. // Source : Orbea Un petit porte-bagage 20 kg (30 en option). // Source : Orbea

Sa recharge durerait 4 heures avec le chargeur 4 A fourni, l’autonomie culminant à 150 km en assistance minimale. Pas de connectivité évoquée par le fabricant basque, mais un support SP Connect intégré à la potence, ainsi qu’une prise USB-C, pour recharger un smartphone par exemple. Bien vu ! Or la firme a sa petite astuce pour la sécurité, un emplacement pour traceur type Apple Airtag est disponible pour localiser son vélo en cas de vol.

Un bel équipement pour l’Orbea Diem

Toujours sur le cadre, l’éclairage avant se fond dans le centre du guidon et très original, tandis qu’un bandeau de feu diurne entoure la potence ! Le feu arrière l’imite, mais plus classique sur le garde-boue arrière autour des pneus Vittoria e-Randonneur. Ce garde-boue accueille en plus un petit porte-bagages arrière supportant 20 kg, compatible MIK et QL 3.1.

Pour le panier avant de série, il faudra accéder au plus huppé des modèles, le Diem 10. Car l’Orbea Diem propose trois versions ayant chacune une transmission différente, le plus cher Diem 30 étant le seul à inclure une selle télescopique (suspendue 100 ou 125 mm en option).

Diem 10 (5 599 euros) : EP8, 630 Wh, Enviolo Automatiq, freins Cues U8020, selle suspendue.

Diem 20 (4 599 euros) : EP6, 630 Wh, moyeu Nexus 5, freins MT201.

Diem 30 (3 799 euros) : EP6, 504 Wh, dérailleur Cues 9 vitesses, freins MT201.

À ce tarif, la concurrence se nomme Riese & Müller Culture ou encore Canyon Precede:ON. Les trois Orbea Diem partagent l’offre de 4 tailles (S à XL) et des trois coloris gris, blanc et vert. Une option de porte-bagages 30 kg permet de personnaliser son vélo électrique espagnol, tout comme le choix de cintre droit ou courbé. Disponible dès maintenant à la vente, le Diem peut être acheté en ligne sur le site officiel, livré à domicile ou dans l’un des 340 revendeurs partenaires.