La fiabilité du vélo électrique est telle qu’elle fait passer un cap symbolique en Allemagne

15 millions de vélos électriques en circulation en Allemagne, c’est le résultat d’un marché neuf qui résiste mais surtout d’une durabilité plus importante que prévu, selon le rapport de ZIV, l’association allemande de l’industrie du cycle.

Source : Centurion

Le marché du vélo électrique est à la baisse dans de nombreux pays européens, mais résiste (presque) en Allemagne avec une quasi stagnation. Plus important encore, l’inscription du VAE dans le paysage est en croissance continue avec une meilleure longévité des produits sur le long terme.

Un nombre grandissant de VAE sur les routes allemandes

La ZIV, l’association allemande de l’industrie du cycle qui concocté le rapport 2024 sur les ventes de VAE et de vélos mécaniques, divulgue le nombre de véhicules sur les routes. En Allemagne, elle revoit à la hausse le nombre de vélos électriques à 15,7 millions en 2024, soit 2 millions de plus qu’en 2023, qui affiche donc 13,7 millions d’unités contre 11,7 millions pour la précédente estimation.

L’évolution du parc de VAE en Allemagne (en grisé l’ancienne estimation). // Source : ZIV

C’est aussi le double de 2020 (7,8 millions) et 4 fois plus qu’en 2017 (3,8 millions). Au total, ce seraient ainsi 89 millions de vélos toutes catégories confondues qui rouleraient outre-Rhin, soit +23 % en 10 ans (72 millions en 2014), sous l’impulsion des VAE.

Des vélos électriques à haute fiabilité

La hausse du nombre de vélos électriques sur les routes et la stagnation des ventes montrent aussi que la durée de vie des engins est élevée. La ZIV précise que « des études individuelles démontrent une durée de vie significativement plus longue qu’attendue de la transmission« .

Les moteurs sont bien plus fiable que prévu, notamment chez Bosch meneur du marché en Allemagne. // Source : M.Lauraux pour Frandroid

En effet, les moteurs de vélos électriques sont très fiables, notamment chez Bosch qui domine outrageusement le marché allemand selon cet analyste. Quant aux batteries, qui ont inquiété longtemps les acteurs du milieu et les acheteurs, elles peuvent durer 500 à 1000 cycles selon le fabricant, soit de nombreuses années sans grande perte d’autonomie.

Peu de VAE made in Asia en Allemagne

Une autre explication de la fiabilité tient probablement de la provenance des VAE. En 2022, l’Allemagne importait deux tiers du volume de ventes (1,45 million sur 2,2), contre 40 % en 2024 (860 000 sur 2,1 millions).

Le nombre de vélos électriques importés (en bleu clair) de 2014 à 2024. // Source : ZIV

De plus, on note une provenance étrangère majoritairement européenne (75 %), contre 21 % de vélos électriques asiatiques (Vietnam et Taïwan en tête). Ces derniers, souvent considérés comme moins fiables (à cause d’exemples comme celui-ci), représentent donc moins de 9 % du marché allemand.

La provenance des vélos électriques impotés en Allemagne en 2024. // Source : ZIV

Le résultat est que les clients conservent plus longtemps leurs VAE, pouvant aussi trouver une seconde vie en tant que vélo électrique reconditionné chez des spécialistes comme Rebike ou Upway.