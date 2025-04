Après une chute sévère en 2023, le vélo électrique se stabilise en 2024 en Italie, mai il reste encore très minoritaire dans un pays qui manque encore d’infrastructures cyclables.

Source : Atala

Enfin une bonne nouvelle pour le vélo électrique en Europe ? Les premiers chiffres provenant des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Espagne ont montré une année 2024 en berne, mais l’Italie montre un autre visage… en trompe l’œil.

Le vélo électrique dit merci aux soldes

De l’autre côté des Alpes, le marché a légèrement augmenté de 0,3 % par rapport à 2023, soit 274 000 ventes selon l’association nationale des cycles et motocycles et accessoires (ANCMA). Cette résistance est une conséquence du succès des soldes 2024, où “les fabricants de vélos ont réduit leurs marges bénéficiaires”, relaie BikeItalia, au moyen de fortes réductions sur les VAE.

Toutefois, c’est loin du pic de 2022 (337 000 unités) et encore sous le niveau de 2020 qui avait enregistré un boom (295 000 unités). Réconfort pour les acteurs du milieu, le chiffre d’affaires du VAE reste 40 % plus élevé qu’en 2019.

Année Ventes Evolution 2019 195 000 / 2020 280 000 +44 % 2021 295 000 +5 % 2022 337 000 +14 % 2023 273 000 -19 % 2024 274 000 +0,3 %

Source : Ducati

Tout comme en Espagne, c’est le VTTAE qui domine les ventes en termes de catégories, avec 51 %. Le vélo de ville et le VTC s’adjugent 43 % du marché, laissant 5 % au vélo de route et au gravel. Enfin, le vélo cargo n’obtient qu’1 %.

Seulement 1 vélo électrique sur 5

Au contraire de l’Allemagne ou des Pays-Bas, le vélo électrique est encore loin de dépasser le vélo mécanique (1,08 million, -1 %).

Le vélo cargo est encore peu présent en Italie. // Source : SUM

Un VAE minoritaire, le VTT en tête, l’Italie n’a pas encore rencontré la “vélorution” de l’Europe du Nord ou de la France. “274 000 vélos électriques vendus en Italie, c’est un chiffre presque ridicule” lance Mariano Roman, le président de l’ANCMA, “l’ambition doit être d’1 million de ventes.”

En Italie, une culture vélo en retard

“Nous sommes toujours confrontés à un contexte national où la culture du vélo est encore très immature, tout comme les infrastructures et la sécurité des usagers” explique-t-il, “le gouvernement fait peu ou rien pour l’utilisation du vélo”.

« Le cycliste milanais d’aujourd’hui est un héros et nous ne pouvons pas prétendre vendre des vélos uniquement à des héros et en vendre beaucoup », critique le dirigeant à l’encontre du maire Giuseppe Sala. « A Milan [ndlr : ville où se tenait la conférence], celui qui utilise un vélo et l’oublie ne sait pas s’il le retrouvera, à moins que quelqu’un ne le renverse avant lui ».

À l’image de Milan, le pays manque d’infrastructures cyclables. // Source : Unsplash/sentidoshumanos

L’ANCMA pousse ainsi les collectivités et le gouvernement à agir, et promeut également le cyclotourisme comme levier de développement. Sans cela, et sans succès de nouvelles soldes, le marché 2025 pourrait ainsi repartir à la baisse.