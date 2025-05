Abandonner sa box Internet pour économiser près de 300 euros par an : ce qu’il faut savoir

Après la fin du téléphone fixe, la fin tout entière de l’abonnement à domicile au profit d’un seul forfait mobile pour le foyer ? Certains internautes tentent l’aventure.

Pouvoir économiser près de 300 euros par an en cette période économique peut être très alléchante. L’idée est simple : exploiter nos forfaits mobiles qui ont de plus en plus de volumes de data pour remplacer totalement un forfait box à domicile.

Selon l’ARCEP, plus de 9% des Français ont déjà fait ce choix de se passer d’un forfait box. Le site 01net a pu interroger plusieurs personnes ayant fait ce choix.

Les clients contactés par 01net partagent la même expérience : résilier définitivement leur forfait box pour utiliser simplement la fonction partage de connexion de leur smartphone.

On peut lire ainsi : « Mais même en regardant Netflix tous les soirs, en étant souvent sur Deezer et en utilisant internet de temps en temps, je n’ai jamais dépassé mon forfait mobile » pour Sarah, abonnée chez Free avec un forfait octroyant 350 Go de data par mois.

Même échos chez les autres personnes interrogées qui arrivent parfaitement à utiliser leurs connexions mobile partagées pour des visios dans un cadre professionnel, pour Netflix et Amazon Prime.

C’est un peu comme si j’étais couvert par deux assurances pour la même chose. Et là, pourquoi je paierais un abonnement internet alors que le partage de connexion fonctionne bien ?

Ce qu’il faut savoir

Pouvoir économiser autant d’argent sans perdre en qualité de vie, la question a le mérite de sérieusement se poser. Toutefois, il y a plusieurs éléments à prendre en compte avant de s’aventurer dans l’abandon définitif de son forfait Internet.

Vérifiez votre couverture mobile

C’est peut-être le plus évident, avant d’imaginer passer totalement à un forfait mobile, il faut être sûr de la qualité du réseau mobile environnant.

Le plus simple est évidemment de tester directement sur votre smartphone avec votre forfait mobile actuel, mais vous réfléchissez peut-être à migrer vers un forfait d’un autre opérateur mieux doté en volume de données.

Dans ce cas on vous recommande vous tourner vers la carte de l’Arcep. Il s’agit de l’autorité administrative indépendante et référente du sujet

Cette carte permet à la fois de consulter le niveau de couverture, mais aussi la qualité du débit espéré.

Quels sont vos usages ?

Un accès à domicile à la 4G ou la 5G permet généralement, si la qualité de la couverture suit, de couvrir la plupart des usages contemporains d’Internet.

Consulter le web, payez ses impôts en ligne, regarder YouTube ou Netflix, écouter de la musique sur Spotify, ces usages demandent avant tout un débit important, ce que le réseau mobile peut gérer aujourd’hui.

En revanche, d’autres usages, comme le jeu en ligne, le travail à distance dans le cloud (type remote desktop) ou l’enregistrement en ligne en direct (voix ou vidéo), demandent plutôt une latence la plus faible possible. Ici, le réseau mobile par essence partagé entre les usagers du réseau peut montrer ses limites.

Notez que même pour les jeux vidéo en solitaire, il faudra penser à bien adapter le forfait. Il n’est pas rare que les jeux demandent plusieurs dizaines de gigaoctets à télécharger avant de se lancer, parfois à chaque mise à jour. Il faudra donc un volume suffisant sur le forfait mobile.

Surtout, un accès exclusivement par réseau mobile peut être inconstant selon les usages des antennes environnantes. La latence peut alors se mettre à faire le yoyo et cette imprévisibilité peut être frustrante.

Combien êtes-vous dans le foyer ?

Comme l’indique l’article de 01net, supprimer son accès à Internet fixe s’adresse avant tout aux personnes vivant seules.

Plus il y a d’appareils connectés en même temps sur votre seul forfait mobile, et plus il sera conduit à ses limites. Dès qu’il y a deux membres ou plus dans le foyer, les contraintes peuvent devenir visibles selon les usages.

Ce n’est donc pas une solution universelle et magique, mais c’est une solution intéressante dans certains cas pour faire de belles économies.