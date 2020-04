Voici un forfait mobile jusqu’à 50 Go à partir de 4,99 euros sur les réseaux Orange ou SFR

Pour éviter de payer des données mobiles que l'on n'utilise pas, Prixtel propose des forfaits mobiles ajustables qui s'adaptent à la consommation de chacun. L'avantage, c'est qu'à la fin du mois, vous ne payerez que ce que vous avez consommé. Une particularité qui s'adapte bien à cette période de confinement.

En cette période de confinement, vous regrettez peut-être que votre forfait mobile manque de données mobiles. Ou au contraire que vous en ayez trop, si vous avez une bonne connexion Internet chez vous. C’est le problème des forfaits récents qui manquent de flexibilité : le contenu et le prix sont toujours les mêmes au fil des mois.

L’opérateur français Prixtel propose quant à lui des forfaits ajustables. Selon votre consommation de données mobiles, la facture mensuelle va s’adapter suivant trois paliers.

Forfait mobile Le complet à partir de 4,99 euros

Le forfait mobile Le complet de Prixtel est généreux en données mobiles. Il est également en promotion jusqu’au 7 avril. Avec un prix qui démarre à 4,99 euros, vous pouvez profiter jusqu’à 50 Go de données mobiles à utiliser chaque mois. Il se décompose en trois paliers :

4,99 euros si la consommation de data est inférieure à 5 Go

si la consommation de data est inférieure à 5 Go 9,99 euros si la consommation de data est comprise entre 5 et 15 Go

si la consommation de data est comprise entre 5 et 15 Go 14,99 euros pour le dernier palier, entre 15 et 50 Go de données consommées

Le forfait mobile Le complet comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France en Europe. Une enveloppe mensuelle de 7,5 Go de données mobiles est également prévue pour les voyages en Europe et dans les DOM.

Malgré les mesures de confinement, toutes les cartes SIM sont envoyées dans les délais.

Cette offre promotionnelle est valable pendant 12 mois. Après cette période, le forfait mobile reprend son prix normal, avec des paliers allant de 9,99 euros à 19,99 euros.

Le choix du réseau entre Orange et SFR

L’autre avantage de taille de Prixtel, c’est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. En effet, Prixtel est un MVNO, ce qui signifie qu’il va louer des espaces de fréquences sur le réseau des opérateurs historiques. Dans le cas de Prixtel, ce sont les antennes d’Orange et SFR qui sont utilisées.

Ainsi, lors de la souscription, Prixtel vous laisse choisir la couverture réseau entre celle d’Orange ou de SFR. Pour aiguiller ce choix, Prixtel met à disposition un outil élaboré avec les données de l’ARCEP. Celui-ci permet de connaître la qualité du réseau mobile à une adresse donnée, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Enfin, en cas de déménagement ou de longs séjours, la couverture réseau peut être modifiée depuis l’espace client disponible sur le site web de Prixtel.

Les avantages d’un forfait mobile ajustable

Un forfait mobile ajustable est très avantageux à moyen terme. En effet, la consommation de données mobiles peut largement varier selon les mois. Par exemple, pendant cette période de confinement, la connexion Internet du smartphone peut uniquement passer par le WiFi et délaisser les données mobiles. Au contraire, le smartphone peut servir en partage de connexion pour venir en soutien d’une mauvaise connexion WiFi, avec donc une hausse de la consommation de données mobiles. Dans les deux cas, un forfait mobile ajustable permet à l’utilisateur de ne payer que ce qu’il consomme.