Free toujours premier dans la course à la 5G, mais une position à nuancer

Depuis novembre 2020, la course à la 5G à pousser quatre opérateurs mobiles à déployer de nombreux sites 5G. L'objectif est de proposer une couverture optimale du territoire afin d'attirer de nouveaux consommateurs sur des forfaits aux tarifs généralement plus élevés. L'Arcep vient justement d'envoyer ses derniers relevés.

Alors que la 5G est enfin déployée à Paris intra-muros, l’Arcep – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes – vient de livrer les données opérateur au 28 février pour suivre le déploiement de la 5G. On peut y observer une forte augmentation du nombre de sites ouverts commercialement.

Free vient de dépasser les 7 044 sites 5G ouverts contre 2 029 pour Bouygues Telecom, 1059 pour Orange et 987 pour SFR. Free Mobile semble bien en avance sur ses concurrents comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous.

L’avance de Free est à nuancer

Il est important de différencier le nombre de sites 5G ouverts par bandes de fréquences. Pour rappel, pour le moment, seule la bande des 3,5 GHz est celle qui a été attribuée en exclusivité à la 5G. Théoriquement, cette bande de fréquences offre une largeur de bande suffisante avec une montée en débit significative. Mais contrairement aux antennes 500 et 2100 MHz, il y a encore très peu d’antennes 5G 3,5 GHz.

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, Orange a désormais plus de 800 sites 5G en 3,5 GHz contre 525 pour Free Mobile. C’est cette bande de fréquences qui permet d’obtenir les débits promis par la 5G. Nous avons d’ailleurs constaté des débits qui peuvent aller au-delà de 1 Gbit/s lors de nos premiers tests sur le réseau d’Orange. Sur les bandes de fréquences 700 et 2100 MHz, nous avons constater une augmentation d’environ 15 % de débits en plus qu’en 4G+.

Vous pouvez utiliser un des outils ou des cartes pour identifier les antennes autour de vous et vérifier quelles sont les bandes de fréquences utilisées.

