Le prix de ce forfait mobile 100 Go sans engagement dégringole pour le Black Friday

L'opérateur Bouygues Telecom, via B&You, a dégainé ses forfaits mobiles du Black Friday. On retrouve quatre nouvelles offres, dont une équipée de 100 Go de données mobiles à un prix vraiment attractif.

Le Black Friday n’est pas que le bon moment pour acheter de nouveaux produits tech. C’est aussi la période idéale pour changer de forfait mobile. Les opérateurs comme Bouygues Telecom profitent d’ailleurs de cet événement propice pour faire chuter le prix de leurs abonnements.

Pour le Black Friday, ce sont quatre nouvelles offres qui font leur apparition sur le catalogue de B&You jusqu’au 29 novembre. De 200 Mo à 200 Go, il y en a pour toutes les bourses et tous les usages. Mais c’est surtout l’offre de 100 Go à 12,99 euros qui concentre l’attention avec son très bon rapport qualité-prix.

Les 100 Go à 12,99 euros seulement

S’il n’y avait qu’une offre à retenir pour le Black Friday de Bouygues Telecom, ce serait le forfait 100 Go à 12,99 euros. Pour un tarif contenu, il dispose d’une très large enveloppe de données mobiles. Elle est suffisamment généreuse pour utiliser son smartphone sans compter, voire même abuser du partage de connexion. Voici ce que ce forfait mobile contient chaque mois :

100 Go de données mobiles , dont 15 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

, dont Appels & SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM

En complément des 100 Go de data, on retrouve l’habituel tout illimité en termes d’appels, SMS, et MMS. En bref, faire du hors forfait avec cette offre semble difficile tant elle est riche en data.

Les offres de B&You sont proposées sans engagement, vous permettant de changer d’opérateur à tout moment, sans frais.

Les autres forfaits mobiles B&You du Black Friday

B&You affiche également d’autres forfaits en promotion pour son Black Friday. On retrouve ainsi des offres très généreuses en données, mais aussi d’autres qui cherchent avant tout à vous faire réaliser des économies. Les voici :

200 Go de données à 14,99 euros par mois ;

de données à par mois ; 50 Go de données à 11,99 euros par mois ;

de données à par mois ; 200 Mo de données à 4,99 euros par mois.

Comment changer de forfait pour le Black Friday ?

Souscrire à un nouvel abonnement téléphonique est devenu aussi simple que de passer commande sur internet. Le plus important est de fournir son numéro RIO lors de la souscription. Ce code que vous pouvez obtenir en composant le 31 79 permet à la fois de conserver son numéro de téléphone, mais aussi de résilier votre ancien abonnement automatiquement.

En effet, c’est grâce à l’identifiant RIO que le nouvel opérateur est capable de suspendre votre ancien abonnement à votre place. Vous n’avez donc rien à faire de votre côté. Bouygues Telecom vous informera ensuite à quel moment se tiendra la portabilité de la ligne. C’est-à-dire le moment où vous pouvez utiliser la nouvelle carte SIM et l’insérer dans le smartphone.

Et si vous désirez une nouvelle ligne téléphonique sans suspendre celle que vous utilisez, vous pouvez également souscrire sans indiquer l’identifiant RIO.