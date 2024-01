Vous avez prévu un voyage au Royaume-Uni, mais vous souhaitez savoir comment vous allez pouvoir communiquer avec vos proches restés en France sans en payer le prix fort ? On vous donne ici nos recommandations.

Lors de la préparation d’un voyage, il est essentiel de se poser la question de la communication via son mobile. Pourrais-je facilement appeler mes proches ? Pourrais-je utiliser les données mobiles sur place pour naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne sans avoir à rester collé au Wi-Fi du Starbucks du coin ? C’est une question que l’on pourrait se poser aujourd’hui pour un voyage en Angleterre après la récente sortie du Royaume-Uni du territoire européen qui a changé beaucoup de règles sur les télécommunications. Heureusement, les négociations post-Brexit ont laissé le choix aux opérateurs français de conserver l’itinérance sans surcout de leurs forfaits mobile. Il est donc possible d’appeler, d’envoyer des SMS/MMS ou d’utiliser des données 4G depuis le Royaume-Uni sans payer d’option hors de prix.

Aussi, en fonction de son budget ou de la durée de son séjour, il existe divers moyens d’utiliser son smartphone pour communiquer depuis l’Angleterre vers la France. Il y a évidemment des forfaits mobiles disposant du roaming européen inclus, mais il existe également d’autres possibilités.

Communiquer depuis l’Angleterre : l’eSIM, l’alternative aux forfaits classiques

Il est possible que votre forfait mobile actuel ne couvre pas assez vos besoins en termes de communication sur place. Ce sera le cas si vous disposez d’un forfait pas cher chez un MVNO n’offrant qu’une petite quantité de données 4G en itinérance depuis les pays européens. La solution si vous ne souhaitez pas devoir changer d’offre et perdre cet avantage économique en France est d’opter pour la solution eSIM de façon temporaire.

C’est le cas de Holafly qui propose plusieurs forfaits eSIM (1 à 90 jours) avec les données illimitées aux Royaume-Unis, et donc en Angleterre. Pas d’appels, ni de SMS et de MMS donc, mais la possibilité de conserver son numéro en communiquant via WhatsApp, Signal ou Telegram, en plus de pouvoir utiliser les applications de navigation GPS, qui seront sans doute bien utiles une fois sur place. Attention cependant : Holafly indique que le partage de connexion est impossible avec ses forfaits.

L’autre point noir de cette solution est qu’elle n’est pour le moment compatible qu’avec un nombre encore restreint de smartphones. Il faudra donc bien vérifier en amont si votre modèle est compatible.

Si vous souhaitez un avis plus complet, nous avons nous-mêmes pu tester les services d’Holafly pendant un séjour aux États-Unis. Une expérience très positive dans l’ensemble.

Les meilleurs forfaits mobiles sans engagement français pour communiquer depuis l’Angleterre

Cette sélection de forfaits n’est pas exhaustive, mais elle représente une fenêtre large en fonction des besoins de chacun en termes de communication. Pensez tout de même à établir vos besoins en terme de data avant de vous décider, notamment si vous avez l’intention d’utiliser les réseaux sociaux ou le GPS qui peuvent être souvent de gros consommateurs de données

Le forfait 250 Go de Free à 19,99 euros par mois

C’est sans doute le plus intéressant dans le cadre de cette sélection, le forfait Free le plus évolué est un indispensable pour qui souhaite se rendre en Angleterre. Tout d’abord, les appels, SMS/MMS sont illimités, mais surtout, Free donne droit avec ce forfait à 35 Go utilisables sur place. De plus, le tout est proposé sans engagement et il est même moins cher pour les abonnés Freebox Pop (9,99 euros par mois) et Freebox Delta (15,99 euros par mois).

Toujours sans engagement, le tarif de ce forfait de 250 Go est fixé à 19,99 euros mensuels.

Le forfait 100 Go chez Orange à 16,99 euros par mois

Si vous souhaitez bénéficier de la plus grande enveloppe data possible à l’étranger en plus de pouvoir communiquer depuis les réseaux de communication classiques (appels via réseaux cellulaires, SMS et MMS), il vaut mieux se tourner vers les opérateurs historiques. Orange propose l’un des forfaits les plus intéressants en ce sens puisqu’il propose pas moins de 100 Go utilisables sur place, soit la totalité de l’enveloppe globale du forfait.

Ce forfait de 100 Go est proposé sans engagement et son prix est fixé à 16,99 euros mensuels pendant les 6 premiers mois avant de passer à 31,99 euros par mois. Vous avez cependant la possibilité de changer de forfait avant la bascule de prix.

Le forfait « Le petit » chez Prixtel à partir de 6,99 euros par mois

Le plus petit forfait de cette sélection porte plutôt bien son nom. Il s’agit de l’offre « Le Petit » proposée par Prixtel. Ce MVNO propose des forfaits flexibles et utilise en France le réseau de SFR, mais il propose bien le roaming vers les pays européens et le Royaume-Uni. Son principal avantage est d’offrir une enveloppe de 15 Go même avec une base de 10 Go en France. C’est surtout le forfait le moins cher de cette sélection avec un prix de base de 6,99 euros par mois, sans engagement.

Le forfait « Le Petit » chez Prixtel propose un premier palier de 30 Go à 6,99 euros par mois, puis 20 Go à 8,99 euros par mois et enfin 30 Go à 10,99 euros par mois. Les prix restent les mêmes, même après la première année.

