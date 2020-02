Dès 4,99 euros/mois, ce forfait mobile vous laisse le choix entre le réseau Orange et SFR

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre promotionnelle de Prixtel sur son forfait mobile Le complet à partir de 4,99 euros par mois. Celui-ci comprend deux avantages : l'utilisateur ne paye que ce qu'il consomme, et peut choisir sa couverture réseau entre celle d'Orange et SFR.

Alors que certains utilisateurs recherchent avant tout le meilleur rapport qualité-prix, d’autres privilégient la qualité du réseau. Prixtel peut répondre aux besoins de ces deux types d’utilisateurs. D’abord en proposant un forfait ajustable qui s’adapte à la consommation de chacun. Mais aussi en laissant le choix de la couverture réseau, entre celle d’Orange et SFR.

Le complet de Prixtel : un forfait mobile qui commence à 4,99 euros/mois

C’est ici que repose l’une des grandes particularités de Prixtel : plutôt que d’envoyer chaque mois la même facture, l’opérateur français ne facture que ce que vous consommez. Une particularité avantageuse pour de nombreux utilisateurs, puisqu’il est très rare de consommer l’ensemble des données mobile de son forfait chaque mois. Ainsi, Prixtel a découpé le forfait mobile Le complet en trois paliers distincts :

de 0 à 5 Go de data consommées, la facture est de 4,99 euros par mois

de data consommées, la facture est de par mois entre 5 et 15 Go de données, elle s’élève à 9,99 euros par mois

de données, elle s’élève à par mois enfin, entre 15 et 50 Go de data, le prix est de 14,99 euros par mois

À ces trois paliers s’ajoutent tout ce que l’on attend d’un forfait mobile, à savoir les appels, les SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe et en Amérique du Nord. Lors des voyages sur le Vieux Continent, une enveloppe de 7,5 Go de données mobiles est comprise la première année. Elle est de 12 Go à partir du treizième mois.

Cette promotion sur le forfait mobile sans engagement Le complet est valable jusqu’au 18 février, et ce pendant 12 mois. Après un an, le forfait reprend son prix normal, à savoir entre 9,9 et 19,99 euros.

Choisir entre la couverture d’Orange ou SFR

La deuxième force de Prixtel, c’est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. En tant que MVNO (Mobile Virtual Network Operator), Prixtel loue des espaces de fréquence à des partenaires, ici Orange et SFR. Concrètement, le client de Prixtel profitera du réseau fourni par ces deux opérateurs historiques. Et l’attribution de la couverture réseau n’est pas automatique et aléatoire, c’est à l’utilisateur de choisir.

Selon les zones géographiques, le choix de l’opérateur peut avoir son importance. Pour vous guider dans votre choix, Prixtel met à disposition un outil bien pratique. Grâce aux données de l’ARCEP, celui-ci permet de connaître la qualité du réseau d’Orange et SFR à une adresse donnée. Ainsi, il suffit de renseigner l’adresse de son domicile ou de son lieu de travail pour voir laquelle des couvertures réseau est la meilleure. Une fois ces informations retenues, libre à vous de choisir la couverture réseau.

La bonne surprise, c’est que ce choix n’est pas définitif : la couverture réseau peut être modifiée depuis l’espace client accessible sur le site de Prixtel. La modification est très simple à réaliser, et intéressante lors d’un déménagement, d’un long déplacement ou encore d’un nouvel emploi.

Comment changer d’opérateur mobile

Changer d’opérateur est maintenant devenu une chose facile, puisque le nouvel opérateur s’occupe de tout à votre place. Cette simplicité permet à chacun de changer facilement d’opérateur, et donc d’essayer de nouvelles offres sans perdre de temps ni d’argent. C’est lors de la souscription au nouvel opérateur que le changement opère. En effet, Prixtel va vous demander si vous souhaitez conserver votre numéro. Si la réponse est oui, vous allez devoir indiquer votre identifiant RIO, que l’on obtient en composant le 31 79 depuis son smartphone. C’est cet identifiant qui permet :

de conserver le même numéro de téléphone lors d’un changement d’opérateur

de résilier automatiquement la ligne auprès de l’ancien opérateur

Les procédures se font en toute transparence : l’utilisateur n’a rien à faire, et sera tenu au courant par SMS lorsque la nouvelle ligne sera activée, et l’ancienne désactivée.