Profitez d’un forfait mobile ajustable 5 Go dès 4,99 € sur les réseaux Orange et SFR

L'opérateur français Prixtel a la particularité de proposer des forfaits mobiles ajustables. Ils s'adaptent à la consommation de l'utilisateur, pour que celui-ci paye le juste prix chaque mois.

Alors que la quasi-totalité des opérateurs facture le même montant chaque mois, Prixtel propose quant à lui un forfait mobile ajustable qui s’adapte à la consommation de chacun. Celui-ci démarre au prix de 4,99 euros par mois seulement, et évolue selon la quantité de données mobiles utilisées.

Le forfait mobile Le complet de Prixtel à partir de 4,99 euros

Le complet de Prixtel est un forfait mobile ajustable en promotion jusqu’au 9 juin. Cette promotion est valable pendant un an. Le complet est composé de trois paliers mensuels différents, pour répondre au mieux à la consommation de chacun :

de 0 à 5 Go de données mobiles pour 4,99 euros

de 5 à 15 Go de données mobiles pour 9,99 euros

de 15 à 50 Go de données mobiles pour 14,99 euros

En plus des données mobiles, le forfait Le complet comprend également tout le nécessaire pour les communications à savoir les appels, SMS et MMS illimités en France (DOM inclus) et en Europe. Los de vos voyages, vous pouvez également compter sur une enveloppe de data à utiliser en Europe. Celle-ci est de 5 Go pour le premier palier, et de 7,5 Go pour les deux derniers paliers.

L’avantage de choisir un forfait mobile ajustable

L’avantage d’un forfait mobile ajustable, c’est la possibilité de faire des économies au fil des mois. Vous l’aurez probablement remarqué après cette période de confinement : la consommation de données mobiles peut largement varier d’un mois à l’autre. Si le téléphone reste connecté au réseau Wifi du domicile, la consommation de data sera très basse. Et au contraire, en cas de déplacement et sans Wifi, cette même consommation de données mobiles sera plus élevée. Or, la majorité des opérateurs proposent généralement la même quantité de données chaque mois. Le prix reste également identique, même si l’utilisateur n’a consommé que quelques mégaoctets sur son enveloppe totale de 50 Go de data.

Avec un forfait mobile ajustable comme Le complet de Prixtel, l’utilisateur ne paye que ce qu’il consomme chaque mois. La consommation de données mobiles est comptée, et la facture s’adapte selon trois paliers différents allant de 4,99 à 14,99 euros. Cela permet ainsi de faire de belles économies si vous avez une consommation de données mobiles irrégulières selon les mois. Pour rappel, la consommation moyenne de data en 4G des Français n’est que de 8,3 Go par mois. Une quantité bien inférieure à celle qui est proposée dans beaucoup de forfaits mobiles.

Choisissez votre réseau entre Orange et SFR

L’autre avantage de Prixtel est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur, entre celle d’Orange et de SFR. En effet, en tant que MVNO, Prixtel s’appuie sur les infrastructures réseau d’Orange et SFR pour proposer ses services. Et plutôt que d’assigner automatiquement la couverture réseau à ses utilisateurs, Prixtel leur laisse le choix.

Pour guider ce choix, Prixtel propose un outil permettant de connaitre la qualité du réseau à une adresse donnée lors de la souscription. Il suffit de rentrer une adresse — comme celle du domicile — pour savoir qui offre le meilleur réseau entre Orange et SFR. Il ne reste alors plus qu’à choisir la couverture en fonction du résultat. Et en cas de déménagement ou de déplacement prolongé, vous avez la possibilité de modifier la couverture réseau depuis l’espace client sur le site de Prixtel.