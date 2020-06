La Giga Série est le nouveau forfait mobile ajustable : 50 Go de data et un mois offert

Pour les utilisateurs avec de grands besoins de data, Prixtel lance un nouveau forfait mobile ajustable, avec une quantité de données mobiles démarrant à 50 Go et qui peut monter jusqu'à 200 Go.

L’opérateur français Prixtel vient de lancer son tout nouveau forfait mobile. Celui-ci se dénomme Giga Série et démarre avec 50 Go de données mobiles. Malgré l’augmentation conséquente de la quantité de data, ce forfait mobile conserve les principaux avantages de Prixtel, à savoir la possibilité d’ajuster le prix de son abonnement en fonction de sa consommation de data et le choix de la couverture réseau entre Orange et SFR.

Forfait mobile Giga Série à 12,99 euros

Le nouveau forfait mobile Giga Série de Prixtel est destiné aux personnes consommant beaucoup de données mobiles. En effet, cette fois la quantité de data disponible est comprise entre 50 et 200 Go. Cette offre est valable jusqu’au 30 juin, avec un mois d’abonnement offert. Elle est toujours sans engagement ni frais de résiliation. Encore une fois, ce forfait mobile de Prixtel est ajustable. Ce qui veut dire que la facture s’adapte à la consommation de données de l’utilisateur, sans jamais être excessive. Voici les trois paliers qui composent la Giga Série de Prixtel :

avec moins de 50 Go de données consommées, le prix est de 12,99 euros

entre 50 et 100 Go de données consommées, le prix est de 18,99 euros

entre 100 et 200 Go de données consommées, le prix est de 24,99 euros

Au-delà de 200 Go, il n’y a pas de hors forfait, le débit est simplement réduit. En plus des données mobiles, le forfait mobile Giga Série comprend tout le nécessaire à savoir les SMS, MMS et appels illimités en France et en Europe. Lors de vos voyages, vous pouvez également compter sur une enveloppe mensuelle de data de 12 Go à utiliser en Europe. Autre nouveauté, le dernier palier à 24,99 euros permet également d’appeler et d’envoyer des SMS et MMS de manière illimitée vers les États-Unis.

Choisissez la couverture réseau entre Orange ou SFR

L’autre avantage du forfait Giga Série de Prixtel, c’est de laisser le choix de la couverture réseau, entre celle d’Orange et SFR. En effet, Prixtel est un MVNO, ce qui veut dire qu’il utilise les infrastructures réseau des opérateurs traditionnels, Orange et SFR dans ce cas-ci. Plutôt que d’attribuer aléatoirement la couverture réseau à l’utilisateur, Prixtel lui laisse le choix. Lors de la souscription, un outil basé sur les données de l’ARCEP permet de savoir qui d’Orange ou SFR dispose du meilleur réseau à une adresse donnée. Vous pouvez aussi bien renseigner l’adresse de votre domicile ou de votre lieu de travail pour faire votre choix.

Enfin, en cas de déménagement ou de long déplacement, vous pouvez demander le changement de couverture réseau depuis l’espace client.