Comparatif photo : Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 13 Pro, lequel est le meilleur ?

Découvrez notre comparatif photo opposant l'iPhone 13 Pro Max d'Apple au Galaxy S21 Ultra de Samsung. Les deux smartphones ont été éprouvés sur plusieurs exercices variés pour savoir lequel était le meilleur.

L’iPhone 13 Pro Max a été lancé récemment par Apple. Le Samsung Galaxy S21 Ultra, lui, est un peu plus vieux, mais certainement pas dépassé. Les deux appareils promettent se sont avérés être d’excellents smartphones pour la photo. Certes, mais lequel est le meilleur ?

Pour le savoir, nous avons mené un comparatif photo que notre animateur Arnaud Gelineau détaille en long en large et en travers dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Frandroid.

À chaque fois, la même scène a été prise en photo par l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S21 Ultra, et ce, dans les mêmes conditions. Scènes contrastées, ultra grand-angle, zoom avec différents niveaux de grossissements, mode nuit, selfie… Tout y passe.

Un test photo « à l’aveugle »

Les règles du jeu sont claires : Arnaud compare les deux photos de chaque scène sans révéler quel smartphone a produit tel ou tel cliché. Ce n’est qu’une fois son analyse terminée qu’il dévoile la réponse. L’objectif est de ne pas biaiser les jugements, le sien comme le vôtre.

À la fin de la vidéo, le comparatif s’attarde aussi sur la qualité vidéo des deux adversaires. Plus globalement, grâce à ce comparatif, vous devriez être en mesure de mieux vous rendre compte des forces et faiblesses respectives d’Apple et Samsung.

