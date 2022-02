Ford Mustang Mach-E vs Mercedes EQC : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le SUV électrique premium de Mercedes, l’EQC, était le premier essai du constructeur allemand dans le monde des Sport Utility Vehicle branchés.. Il est temps de le confronter au nouveau venu signé Ford, le SUV Mustang Mach-E. Lequel de ces deux véhicules est fait pour vous ?

Avec un marché de l’électrique grandissant, les SUV se font de plus en plus nombreux, et un acheteur potentiel peut avoir du mal à s’y retrouver. Nous avons donc décidé de vous permettre de savoir quelle voiture électrique vous correspond le plus en en mettant régulièrement face à face.

Aujourd’hui, c’est au tour de la Mercedes EQC d’affronter la Ford Mustang Mach-E. Le premier SUV électrique de la marque allemande a de sérieux atouts, avec notamment un intérieur excellent et un confort haut de gamme, mais le côté plus unique de la Mustang Mach-E ainsi que ses performances en font un excellent véhicule également.

Nous allons donc examiner en détail les différences entre ces deux SUV, de manière à vous aider à faire votre choix.

Fiches techniques des Ford Mustang Mach-E et Mercedes EQC

Modèle Ford Mustang Mach-E Mercedes-Benz EQC Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 337 chevaux N/C Puissance (kw) 225 kW 300 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 5.1 secondes Niveau d'autonomie Assistance Autonomie complète Vitesse max 180 km/h 180 km/h Apple CarPlay N/C Oui Android Auto N/C Oui Taille de l'écran principale 15 pouces N/C Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Longueur 4712 mm N/C Hauteur 1597 mm N/C Largeur 1881 mm N/C Prix entrée de gamme 48990 euros 79250 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

La Ford Mustang Mach-E arbore le fameux logo du cheval cher à l’héritage Mustang, un sacrilège pour certains puristes. Toujours est-il que le design extérieur de ce SUV est plutôt réussi : lignes sportives à souhait, signature lumineuse aisément reconnaissable, l’accent est globalement mis sur le côté sportif, et c’est très appréciable.

C’est une copie bien différente que nous livre Mercedes avec son EQC, qui a décidé de rester dans la lignée des SUV du groupe. Aucune originalité sur l’extérieur qui reprend tous les codes de son cousin thermique, le GLC.

Avec ses 4,77 mètres de large pour 1,88 mètre de long et 1,62 mètre de haut, ainsi qu’un poids de 2 495 kilogrammes, l’EQC est tout sauf une petite voiture. En face, la Mustang Mach-E affiche une longueur de 4,71 mètres, pour une largeur et une hauteur similaire à l’EQC. Sur la balance, selon les versions, le poids affiché sera compris entre 1 969 et 2 273 kilogrammes pour l’Américaine.

À l’intérieur

On retrouve à bord de la Ford Mustang Mach-E un intérieur inédit, avec un écran au format portrait au centre de la planche de bord, qui comporte une molette crantée permettant de régler le volume sonore ou la température.

Un coffre avant de 81 Litres est présent sous le capot, et le coffre arrière affiche quant à lui une capacité de 402 Litres. Avec son coffre de 500 Litres à l’arrière (pas de coffre avant), la Mercedes EQC offre un espace généreux pour stocker des bagages et cette générosité se retrouve aussi dans l’espace à bord.

La part belle est en effet faite aux passagers arrière comme avant, qui bénéficieront de sièges enveloppants, en similicuir ou en cuir animal, mais il vous faudra sélectionner le pack optionnel à 4 500 euros pour avoir des sièges conducteur et passager à réglage électrique avec fonction mémoire. Mercedes n’est décidément pas à une mesquinerie près sur son EQC.

Technologies embarquées

Ford a mis le paquet au niveau des technologies embarquées dans sa Mustang Mach-E, pour le plus grand plaisir de ses futurs propriétaires. La fameuse fonction « smartphone as key », vous permettant de substituer le Bluetooth de votre smartphone à une clé physique est notamment de la partie, ce qui est au quotidien d’une praticité redoutable.

Android Auto et Apple Carplay sont inclus, tout comme une vue à 360 degrés, ou encore des sièges chauffants et ventilés à l’avant. Chez Mercedes, le double écran classique du constructeur est présent, avec un système d’infodivertissement globalement au goût du jour.

On appréciera notamment un affichage de la navigation en réalité augmenté, très pratique pour aisément visualiser où l’on doit aller.

Sur la route

La Mercedes EQC est plus un véhicule confortable que dynamique. Si les performances restent tout à fait honorables, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,1 secondes, les lois de la physique s’appliquent sur ce monstre de 2,5 tonnes à vide.

Ainsi, son silence de cathédrale et son confort d’exception lors d’une conduite en bon père et mère de famille seront des atouts sur lesquels il faudra bien plus compter que sur sa capacité à prendre des virages serrés à vive allure.

De l’autre côté, la Ford Mustang Mach-E est bien plus joueuse sur routes secondaires notamment, où la gestion au millimètre de la direction et sa tenue de route exceptionnelle seront appréciés.

Les quelques centaines de kilogrammes de moins permettent à la Mustang Mach-E d’être plus agile dans toutes les circonstances, quitte à sacrifier un peu de confort.

Les différentes motorisations proposées

La Ford Mustang Mach-E est disponible en trois versions différentes :

Mach-E : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

AWD : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h ;

GT : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

Une seule variante de la Mercedes EQC est proposée au catalogue du constructeur allemand :

EQC 400 4MATIC : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

La Ford Mustang Mach-E est proposée avec soit une batterie de 76 kWh, soit une de 99 kWh. Ainsi, l’autonomie en cycle WLTP est comprise entre 400 et 610 kilomètres selon les versions. La charge rapide grimpe à une puissance de 150 kW pour les batteries des 99 kWh, et est cantonnée à 115 kW pour les batteries de 76 kWh. En charge lente, comptez au mieux 8 heures pour remplir la Mustang Mach-E avec son chargeur embarqué de 11 kW.

La Mercedes EQC fait quasi jeu égal avec les modèles de Mustang Mach-E équipés de la batterie de 76 kWh. En effet, il faut 40 minutes en conditions idéales pour atteindre 80 % de batterie avec l’EQC en charge rapide, qui grimpe à 110 kW en pic.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : quels sont les types de prises compatibles ?

Le chargeur embarqué de 11 kW permet de remplir intégralement la batterie de 80 kWh qui équipe l’EQC en 7 heures 30. L’autonomie WLTP est quant à elle annoncée par le constructeur à 437 kilomètres en cycle mixte.

Prix

Il va être difficile dans cette section de relever un avantage à l’EQC. En effet, avec un prix de départ affiché à 81 800 euros, seule une clientèle très haut de gamme pourra considérer le véhicule de Mercedes. 6 900 euros d’options peuvent s’ajouter, portant le prix total à 88 700 euros. Bien entendu, aucun bonus écologique pour ce genre de tarifs n’est au menu.

Du côté de Ford, si les modèles les plus haut de gamme atteignent 80 250 euros (GT, Extended Range AWD, avec une peinture optionnelle), l’entrée de gamme démarre quant à elle à 50 450 euros et est ainsi éligible au bonus écologique de 2 000 euros. Il conviendra donc de comparer uniquement le modèle le plus onéreux avec l’EQC400 tant l’écart avec les autres versions est significatif.

Laquelle choisir entre la Ford Mustang Mach-E et la Mercedes EQC ?

Au terme de ce comparatif, l’un des facteurs décisifs sera certainement le prix. Ceux pour qui un véhicule à 80 000 euros ou plus est hors de propos ne verront pas l’EQC dans leur ligne de mire, alors que la Mustang Mach-e sera plus accessible, disponible à partir de 30 000 euros de moins.

Mais pour ceux qui hésitaient entre la version la plus haut de gamme de chez Ford et l’EQC de Mercedes, il reste à comparer les performances. Ces dernières sont en faveur de la Mustang Mach-E, alors la qualité de habitacle et le confort reviennent à l’Allemande. Reste à savoir si l’originalité de la Mustang l’emportera pour vous sur le l’aspect bien plus banal de l’EQC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.