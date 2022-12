Opel Corsa-e vs. Renault Zoé : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Duel de citadines électriques aujourd’hui, avec d’un côté l’Opel Corsa-e, et de l’autre, la Renault Zoé. Qui de l’Allemande ou de la Française va l’emporter ? Réponse dans ce comparatif automobile.

Les voitures électriques taillées pour la ville sont à l’honneur dans ce comparatif, puisque ce sont deux citadines branchées que nous allons mettre face à face. L’Opel Corsa-e d’un côté, qui a récemment reçu un petit coup de pinceau sous la forme d’une édition limitée, nous révélera tous ses atouts et ses faiblesses.

De l’autre l’une des références les plus populaires du segment, la Renault Zoé qui a su évoluer à plusieurs reprises, défendra fièrement son statut de reine des françaises électriques. Entre design, autonomie, sensations de conduite et bien entendu placement tarifaire,qui de l’Opel Corsa-e ou de la Renault Zoé sera la meilleure voiture électrique ?

Fiches techniques des Opel Corsa-e et Renault Zoé

Dimensions, poids et design extérieur

Les deux véhicules combattent bien dans la même catégorie et cela se ressent au niveau des dimensions. Du côté de l’Opel Corsa-e, avec 4,06 mètres de long, 1,77 mètre de large et 1,43 mètre de haut, nous sommes en présence d’une voiture très similaire à la Zoé sur le papier.

En effet, chez Renault les dimensions sont comparables, excepté en hauteur où la Zoé se détache un peu : 4,09 mètres de long, 1,78 mètre de large et 1,56 mètre de haut. Les similitudes sont également là sur la balance, avec 1 502 kilogrammes pour la Renault Zoé et 1 530 kilogrammes pour l’Opel Corsa-e.

Ces gabarits très adaptés à la ville sont pratiques pour faire face aux petites places de parking notamment. L’Opel Corsa-e comme la Renault Zoé s’en sortent avec brio sur ce terrain de jeu. Le design extérieur de la Zoé est toujours assez moderne, notamment grâce à la signature lumineuse qui a bien évolué avec son temps et qui la distingue du reste du paysage automobile.

L’Opel Corsa-e est quant à elle bien plus classique et passe-partout, notamment à cause de la présence de la version thermique sur les routes depuis maintenant quarante ans. Pour son petit côté différent, l’avantage est à donner à la Renault Zoé sur le plan du design extérieur.

À l’intérieur

L’intérieur de l’Opel Corsa-e n’est pas des plus réussis, malheureusement pour celles et ceux qui imaginaient quelque chose d’original. L’agencement de la planche de bord est classique, voire trop classique, avec des matériaux globalement durs utilisés dans l’intégralité de l’habitacle.

Sur la série limitée Opel Corsa 40, une sellerie qui sort de l’ordinaire est proposée, comme vous pouvez le voir sur les clichés ci-dessus. Certains adoreront, d’autres détesteront, mais une chose est sûre : cela ne laisse personne indifférent. Le coffre arrière affiche une capacité de 309 litres, à mettre en face des 338 litres de celui de la Renault Zoé.

L’intérieur de la Renault Zoé est un peu plus accueillant et moderne, notamment à l’avant, où le poste de pilotage est plutôt bien agencé. La planche de bord est assez ergonomique et l’espace à l’arrière permet de voyager à quatre personnes sans problème, là où l’Opel Corsa-e est moins propice aux voyages à plus de deux personnes. Ainsi, l’avantage va à la Renault Zoé sur le plan de l’habitabilité.

Technologies embarquées

Deux écrans trônent à bord de l’Opel Corsa-e : un petit de 7 pouces au centre, dédié à l’infodivertissement et un autre de 7 pouces également derrière l’écran pour l’instrumentalisation. Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie, comme c’est le cas sur la Renault Zoé.

Deux ports USB-A sont disponibles dans la console centrale de la Renault Zoé, contre un seul sur l’Opel Corsa-E, qui va à l’essentiel en termes d’équipements. L’agencement d’écrans de la Renault Zoé est légèrement différent de celui de l’Opel Corsa-e, avec un écran tactile de 9,3 pouces au format paysage (Easy Link de Renault) au centre de la planche de bord et un écran horizontal derrière le volant.

Les assistances à la conduite sont dans les deux cas réduites aux fonctionnalités les plus simples, avec un régulateur/limiteur de vitesse de série, qui n’est pas adaptatif. La Renault Zoé tire toutefois son épingle du jeu, puisqu’un parking mains libres et une assistance au maintien de voie sont disponibles, ce qui lui permet de remporter le point des technologies embarquées.

Sur la route

L’Opel Corsa-e est une citadine assez véloce, puisque son 0 à 100 km/h est annoncé en 8,1 secondes, grâce notamment à son moteur de 136 chevaux et son couple disponible instantanément. Les reprises sont d’un bon niveau, permettant de s’insérer sans problème sur voie rapide comme sur autoroute.

Lors de notre récent essai de l’Opel Corsa-e 40, nous avions remonté une consommation située autour de 17 kWh aux 100 kilomètres, ce qui correspond à une autonomie de 270 kilomètres environ. Enfin, si cela est un critère pour vous, notez qu’il n’y a pas de conduite à une pédale possible sur l’Opel Corsa-e, ni même de réglage de différents niveaux de freinage régénératif à l’aide de palettes au volant comme cela existe parfois.

La Renault Zoé mise moins sur le dynamisme, avec un 0 à 100 km/h qui demande 9,5 secondes dans le meilleur des cas. L’agrément de conduite est parmi les meilleurs du segment, avec une transition rondement menée entre freinage régénératif et mécanique. La consommation est sans doute en faveur de la Zoé, qui peut atteindre les 13 kWh aux 100 kilomètres lorsque l’on joue le jeu de l’écoconduite.

Malheureusement, la Renault Zoé ne permet pas de conduire à une pédale non plus, les deux véhicules font donc jeu égal au niveau du comportement routier.

Les différentes motorisations proposées

L’Opel Corsa-e est disponible dans une seule motorisation au catalogue français :

Moteur de 136 ch, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 8,1 secondes, vitesse maximale de 150 km/h

La Renault Zoé est disponible en deux motorisations différentes, toutes équipées d’une batterie de 52 kWh :

Moteur R135, traction avec batterie de 52 kWh : moteur avant de 100 kW, 0 à 100 km/h en 9,5 secondes, vitesse maximale de 140 km/h ;

Moteur R110, traction avec batterie de 52 kWh : moteur avant de 80 kW, 0 à 100 km/h en 11,4 secondes, vitesse maximale de 135 km/h ;

Autonomie, batterie et recharge

L’Opel Corsa-e embarque une batterie de 50 kWh environ et se recharge en courant alternatif à une puissance maximale de 11 kW. Cinq heures sont ainsi nécessaires pour remplir intégralement la batterie avec une borne de recharge adaptée, contre autour de 25 heures sur une prise domestique.

La charge rapide est de la partie, avec un remplissage à 80 % en environ 30 minutes sur une borne d’une puissance de 100 kW ou plus. Enfin, son autonomie en cycle WLTP est annoncée à 360 kilomètres, ce qui la place en dessous de la Renault Zoé puisque la Française affiche une autonomie de 395 kilomètres avec sa batterie de 52 kWh.

Côté charge en courant alternatif, la Renault Zoé fait figure d’exception (avec la Renault Mégane E-Tech), puisqu’elle dispose d’un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui lui permet un remplissage en moins de trois heures sur les bornes publiques disposant de la charge à 22 kW. La charge rapide de la Renault Zoé est quant à elle bien moins impressionnante, puisque ce sont 55 minutes qui sont nécessaires pour atteindre les 80 % de batterie.

Selon que vous privilégiez l’autonomie et la charge en courant alternatif, ou bien la charge rapide en courant continu, la Renault Zoé ou l’Opel Corsa gagnera le point lié à la batterie. Mais pour nous, c’est un match nul.

Prix

L’Opel Corsa-e est proposée à partir de 35 000 euros hors bonus écologique, et les versions le mieux équipées débutent à 36 300 euros.

Du côté de Renault, les tarifs débutent à 33 700 euros pour l’entrée de gamme et 36 900 pour le haut de gamme. Si vous souhaitez profiter de la charge rapide en courant continu, il faut ajouter 1 000 euros, ce qui rend la Renault Zoé plus chère que l’Opel Corsa-e sur le haut de gamme.

Si la Renault Zoé d’entrée de gamme vous convient, elle est tout de même moins onéreuse que l’Opel Corsa-e : en comptant le bonus écologique actuel, l’Opel Corsa-e la moins chère est à 29 000 euros, contre 27 700 euros pour la Zoé.

Laquelle choisir entre l’Opel Corsa-e et la Renault Zoé ?

Au terme de ce comparatif, l’avantage semble aller à la Renault Zoé pour plusieurs raisons. Le design est plus intéressant, bien que cela soit très subjectif. L’espace à bord est plus généreux, alors qu’il n’y a que trois centimètres de plus en longueur. Les matériaux employés à bord ainsi que l’agencement du poste de conduite sont meilleurs sur la française et elle possède une autonomie WLTP plus importante.

En outre, à configuration comparable, la Renault Zoé est moins onéreuse que l’Opel Corsa-e, qui gagne uniquement sur le plan des performances. Mais dans ce segment des citadines, il est rare que cela soit un critère déterminant pour les acheteurs. Selon nous, la gagnante du match est sans équivoque la Renault Zoé, qui reste une référence à battre.

