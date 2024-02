Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Il est assez évident qu'il faut opposer le Galaxy S24 à l'iPhone 15 pour avoir une bonne idée de ce que proposent Samsung et Apple sur ce format et segment de prix. Alors comment faire son choix entre ces deux ténors du haut de gamme ?

C’est en quelque sorte le classico du monde des smartphones. Il faut dire qu’ils représentent à leur manière les deux polarités du marché des smartphones. D’un côté un Apple vaillant en ce début 2024 (la marque a récemment dépassé Samsung au classement des plus gros vendeurs de smartphones), de l’autre un Samsung qui cherche à se réinventer à grand renfort d’IA, dans laquelle il investit massivement. Un pari payant ? Étudions ça de plus près.

Les iPhone 15 et Samsung Galaxy S24 sont déjà disponibles, respectivement à partir de 969 euros et 899 euros.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 et iPhone 15

Modèle Samsung Galaxy S24 Apple iPhone 15 Dimensions 70,6 mm x 147 mm x 7,6 mm 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm Interface constructeur One UI N/C Taille de l'écran 6,2 pouces 6,1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 418 ppp 461 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Samsung Exynos 2400 Apple A16 Bionic Puce graphique N/C Apple GPU Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh N/C Poids 167 g 171 g Couleurs Noir, Argent, Bleu, Crème Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le duel des petits formats

On en entend déjà certains s’étouffer à la lecture de ce titre. Le fait est que, oui, en 2024, des smartphones de 6,1 et 6,2 pouces, ce sont des « petits formats ». On ne fait pas les règles.

Aussi commençons par étudier le design des deux concurrents. Car si vous recherchez avant tout un « petit » smartphone, le Galaxy S24 a quelques avantages à faire valoir. L’écart est mince, mais étudier les fiches techniques respectives c’est se rendre compte que le dernier-né de Samsung est à la fois moins haut, moins large, moins épais et plus léger (167 grammes) que l’iPhone 15 (171 grammes).

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’iPhone 15 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le mobile sud-coréen offre également une surface d’affichage un peu plus généreuse, dépassant les 90 % de la surface avant alors que l’iPhone reste sous les 87 %. La faute, on l’imagine, à la Dynamic Island qui s’invite pour la première fois sur un modèle non-Pro. Même si cette dernière rend de fiers services et contribue à rendre l’expérience utilisateur unique, elle rogne inévitablement sur l’écran. Le poinçon du S24 est bien plus discret et passe partout.

Côté résistance, rien à reprocher d’un côté comme de l’autre du ring. Les deux smartphones sont très bien protégés par un verre Ceramic Shiel chez Apple et Gorilla Glass Victus 2 chez Samsung. L’iPhone 15 dispose cependant d’une certification IP68 étendue, autorisant une immersion jusqu’à 6 mètres là où le S24 se limite d’après la marque à 1,5 mètre.

Samsung revendique la couronne du meilleur écran

Cela ne vous aura pas échappé, Samsung s’y connait un peu en écrans. Il est donc évident que son dernier fleuron profite d’une dalle AMOLED de grande qualité, qui distance celle de l’iPhone 15 sur un certain nombre de points.

Si le smartphone d’Apple profite d’une meilleure résolution (461 ppp contre 416 ppp), celle du S24 est plus rapide (120 Hz contre 60 Hz) et surtout plus lumineuse. D’après nos tests réalisés à la sonde, l’écran du dernier Galaxy est capable d’atteindre 2300 nits contre 2050 nits pour l’iPhone. Le premier est donc plus lumineux, et plus confortable à utiliser en toute circonstance (notamment sous un soleil à son zénith, par exemple).

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En termes de colorimétrie, tout va finalement dépendre de vos préférences. La dalle du S24 offre des couleurs bien plus flatteuses grâce à une couverture plus généreuse du gamut DCI-P3. En revanche, elles sont parfois extravagantes et s’éloignent dangereusement du nuancier avec un delta E frôlant 6. L’iPhone 15, lui, reste sous les 3 ce qui est d’une justesse redoutable. Ceci étant dit, on va partir du principe que vous souhaitez avoir la rétine flattée quand vous regardez votre téléphone, pas faire de l’étalonnage professionnel. Dans ce cas, le S24 prend donc de l’avance sur son concurrent.

Il y a de l’IA ?

Samsung a fait grand cas de l’arrivée de Galaxy AI sur ses nouveaux smartphones. D’aucuns diront même que le Sud-Coréen était plus impatient de nous en faire la démonstration que de présenter les Galaxy S24. Toujours est-il que ces derniers sont les premiers à mettre à ce point l’emphase sur les capacités d’une intelligence artificielle embarquée dans un smartphone. Ce qui, vous vous en doutez, fait la différence au quotidien.

Galaxy AI, c’est mine de rien une petite révolution. Grâce à toute une suite d’outils malins détaillés dans notre article dédié, les Galaxy S24 rendent la navigation plus maligne, inédite sur certains aspects. Sans aller jusqu’à dire que l’iPhone 15 paraît préhistorique à côté, les bienfaits de l’intelligence artificielle s’y font attendre. Peut-être qu’iOS 18 parviendra-t-il à révolutionner les usages ?

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En attendant, seul l’un des deux smartphones embarque effectivement une IA. L’iPhone 15 reste un smartphone formidablement facile à utiliser. iOS est un système d’exploitation très accueillant, et de plus en plus permissif en termes de personnalisation. Le mois prochain, on pourra même y installer des magasins d’applications tiers !

Samsung rattrape également un retard important cette année : celui du suivi des mises à jour logicielles. Jusqu’à présent, Apple régnait en maître absolu en la matière, avec des iPhone mis à jour pendant six ou sept ans. Avec ses Galaxy S24, Samsung a promis de faire aussi bien — et cela concerne les mises à niveau d’Android comme les correctifs de sécurité.

L’Exynos 2400 fait mieux que l’A16

Apple ne s’est pas rendu service en réservant ses puces les plus avancées à ses modèles Pro. Conséquence directe du recyclage des puces des iPhone 14 Pro sur les iPhone 15 : celles-ci se font distancer par le dernier Exynos de chez Samsung. Des puces pourtant réputées décevantes.

Entendons-nous bien : l’iPhone 15 comme le Galaxy S24 sont des smartphones extrêmement véloces, qui ne souffrent aucunement de leurs performances. Nous sommes dans tous les cas dans le très haut du panier et, à moins d’être un utilisateur ou une utilisatrice forcenée, ayant besoin d’une puissance de calcul indécente pour des tâches extrêmement gourmandes, ce chapitre ne doit être que survolé. Les deux smartphones sont excellents, point.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si l’on entre dans le détail, il apparaît néanmoins que l’Exynos 2400 surclasse l’A16 Bionic sur tous les benchmarks effectués dans nos tests. Et pas qu’un peu ! Samsung a, semble-t-il, particulièrement soigné le GPU de sa puce, grâce à laquelle le S24 tient 25 images par seconde sur le très exigeant Wild Life Extreme de 3D Mark (sur le même test, l’iPhone 15 ressort avec 17 fps en moyenne).

Côté chauffe, le S24 est aussi meilleur élève grâce à une meilleure technologie de dissipation thermique. C’est un fait : si l’iPhone 15 n’a pas de problème de performances, il a du mal à tenir la distance et monte très vite dans les tours.

Deux très bons photophones

L’an dernier, le duel aurait été plié plus rapidement. En effet les iPhone 14 manquaient cruellement de polyvalence à cause de capteurs datés, incapable de produire un zoom correct. Ce n’est plus du tout le cas cette année. Même en l’absence de téléobjectif dédié, le zoom numérique 2x offre d’excellents résultats en journée. De quoi redistribuer les cartes ? Voyons ça.

Samsung Galaxy S24 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

iPhone 15 :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,6 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, f/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce qui est vrai pour l’écran est aussi vrai pour les photos : elles sont bien plus naturelles et « justes » sur iPhone que sur Galaxy S24. Toutefois, cela signifie également que les clichés sont plus flatteurs sur le smartphone de Samsung. Tout paraît embelli, affiné, saturé. C’est un style auquel il faut adhérer, et qui a ses adeptes. Reste qu’en termes de piqué, d’exposition et de contraste, les deux smartphones se défendent quasiment à armes égales dans la plupart des scénarios impliquant leur capteur principal.

Samsung Galaxy S24, grand-angle

iPhone 15, grand-angle

L’ultra grand-angle est toujours un capteur difficile à apprécier sur un smartphone. Trop petit, mal défini… il souffre invariablement de la comparaison avec le capteur standard, de bien meilleure facture. C’est évidemment le cas ici, même si l’on pourrait dire que les deux smartphones jouent une nouvelle fois au coude à coude en termes de qualité optique. Seul le traitement numérique des photos fait vraiment la différence (justesse des couleurs pour l’iPhone, embellissement un peu artificiel pour le S24).

Samsung Galaxy S24, ultra grand-angle

iPhone 15, ultra grand-angle

C’est bien entendu avec le téléobjectif que tout va se jouer. Vous l’aurez lu au-dessus : seul le S24 est équipé d’un capteur dédié. L’iPhone 15, lui, utilise la grande définition de son capteur principal pour rogner l’image et proposer un grossissement 2x de qualité correcte. Le Galaxy S24 permet quant à lui un zoom optique 3x, ce qui le rapproche davantage de ce que propose l’iPhone 15 Pro. Sans grande surprise, la solution de Samsung est meilleure en termes de polyvalence (on peut ajouter un zoom numérique) et de qualité optique pure.

Samsung Galaxy S24, téléobjectif

iPhone 15, zoom 2x (numérique)

On l’a vu au travers de ces quelques exemples, le Galaxy S24 a pour lui sa plus grande polyvalence. Mais il faut évidemment rester vigilants au traitement numérique appliqué par Samsung, assez agressif, ou plutôt typé. L’iPhone propose une expérience photographie plus neutre. Aussi, même si le S24 permet techniquement d’être plus à l’aise sur les longues focales, le zoom numérique 2x adopté cette année par Apple nous apparaît suffisant pour varier les plaisirs au quotidien. Bref, l’évidence du S24 est peut-être un peu moins marquée ici.

Petit format, petite batterie

Eh oui, la taille ça compte pour les smartphones. Plus l’appareil est petit, plus l’est également sa batterie. On ne vous apprendra rien, les iPhone 15 et Galaxy S24 sont bien moins endurants que les iPhone 15 Plus et Galaxy S24+. Pourtant, d’après nos tests, les deux permettent de passer la journée sans problème, voire même d’enchaîner sur une deuxième (demi) journée si vous êtes du genre économe.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nous n’avons pas pu passer l’iPhone 15 au fil de notre test automatisé ViSer, mais le Galaxy S24 s’est quant à lui éteint après 13h41. Un bon score, supérieur au Galaxy S23 et au Google Pixel 8.

Côté recharge, pour conclure, nous sommes face à deux téléphones un peu paresseux. Aucun ne supporte la charge dite rapide (c’est-à-dire d’après nous supérieure à 45 W). Ici, il vous faudra dans tous les cas patienter entre 1h et 1h20 pour voir passer sa batterie de 0 à 100 %.

Samsung Galaxy S24 ou iPhone 15 : lequel choisir ?

Comme chaque année, le duel est serré entre l’iPhone et le Galaxy dernière génération. Mais peut-être moins que d’habitude. Grâce aux efforts acharnés de Samsung, le S24 nous apparaît cette fois presque comme une évidence. Le calendrier joue en la défaveur de l’iPhone ; celui-ci n’intègre pas (encore) de fonctionnalités IA innovantes qui, peut-être, sauront modifier durablement la façon dont on utilise nos smartphones au quotidien. Mais, même sans parler de ça, le Galaxy S24 offre une prestation de très haute volée.

Écran hyper lumineux, performances supérieures à l’A16 Bionic, polyvalence photo redoutable, autonomie en hausse et, surtout, support logiciel annoncé à sept ans. Un record pour un smartphone Android.

Même si les fans d’Apple resteront probablement inféodés à la Pomme, nous ne pouvons qu’encourager les utilisateurs hésitants à s’intéresser plus profondément à ce que Samsung a concocté cette année.



