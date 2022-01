Rachat d’Activision par Microsoft, montres Garmin et prise en main du OnePlus 10 Pro – L’essentiel de l’actu de la semaine

La semaine du 14 janvier 2022 a été marquée par un événement historique dans le secteur de la culture et du jeu vidéo, avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, sans oublier trois nouvelles montres Garmin et une prise en main du OnePlus 10 Pro. On fait le point.

Séisme dans le jeu vidéo : Microsoft rachète Activision Blizzard King

C’est l’actualité qui a fait couler le plus d’encre cette semaine : le rachat historique d’Activision Blizzard King par Microsoft pour un montant stratosphérique de 68,7 milliards de dollars. Ce faisant, la firme de Redmond absorbe de nouvelles licences phares comme World of Warcraft, Call of Duty ou encore Overwatch.

Frandroid a traité le sujet sous plusieurs angles, pour comprendre et décortiquer les tenants et les aboutissants de cet événement sans précédent :

Garmin dévoile trois montres sport encore plus précises et autonomes

Les amoureux de montres connectées sportives ont été ravis de découvrir une toute nouvelle gamme de produits signés Garmin. Les Fenix 7, 7S et 7X, sont destinées aux activités extérieures et se distinguent les unes des autres par des tailles de boîtier différentes, des options et technologies d’écran tactile diverses, ainsi qu’une autonomie record capable de monter jusqu’à 135 h avec GPS. Et pour ceux qui voudraient une montre similaire, mais avec un design plus soigné, Garmin a également présenté la Epix Gen 2.

OnePlus 10 Pro : un premier aperçu de sa qualité photo annonce la couleur

Le OnePlus 10 Pro bénéficie d’un appareil photo certifié Hasselblad, qui a été pu être testé par un utilisateur basé à Hong-Kong. L’attraction principale de ce petit essai était bien évidemment le capteur ultra grand-angle de 150 degrés. Pour en profiter, il faut toutefois activer un mode spécifique. Ensuite, on observe un plus large champ de vision qu’à l’accoutumée, mais de nombreuses et logiques distorsions optiques.

Prise en main des Beats Fit Pro

Les Beats Fit Pro arrivent dans quelques jours en France. Nous avons pu les utiliser durant un mois afin d’en avoir une première impression. Leur positionnement est particulier dans la gamme, puisqu’ils correspondent à une évolution des très bons Studio Buds tout en adoptant un design particulièrement pensé pour les sportifs. Le tout avec certaines fonctionnalités des fameux AirPods Pro.

La vidéo de la semaine : Oppo Find X5 Pro

