Annonce des Samsung Galaxy S22, nouveaux Walkman de luxe et fibre XGS-PON sur la SFR Box 8 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 9 février : Samsung annonce ses Galaxy S22, Sony lance de nouveaux Walkman et on vous explique la nouvelle technologie de fibre chez SFR.

Samsung Galaxy S22, Tab S8 et 4 ans de mises à jour : le résumé des annonces du Galaxy Unpacked*

Comme prévu, Samsung a présenté, ce mercredi, l’ensemble de ses annonces de smartphones et tablettes haut de gamme. La gamme Galaxy S22 était bien sûr au centre de l’attention avec rien de moins que trois modèles dévoilés, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Trois smartphones que nous avons déjà eu l’occasion de prendre en main. Du côté des tablettes, il faut là aussi compter sur trois ardoises avec les Galaxy Tab S8, S8 Plus et S8 Ultra. Pour vous aider à vous y retrouver parmi les différents modèles, on vous a également concocté un petit guide pour savoir lequel des trois nouveaux smartphones est fait pour vous.

Les Walkman de Sony ne sont pas morts et ils sont plus luxueux que jamais

Les baladeurs audio ne sont pas morts, ils sont simplement réservés aux audiophiles les plus convaincus. Sony en sait quelque chose et a décidé de lancer deux nouveaux Walkman, les NW-WM1AM2 et NW-WM1ZM2. Dotés de prises casques, ces baladeurs embarquent Android et permettent ainsi d’y installer n’importe quelle application. Mais contrairement à votre smartphone, ils profitent également de DAC haut de gamme et d’un amplificateur pour les utiliser avec un casque Hi-Fi. Attention toutefois, ces baladeurs ne sont pas pour toutes les bourses puisqu’ils sont proposés à 1400 et 3700 euros.

SFR Box 8X : pourquoi la fibre XGS-PON ne change presque rien

Mardi, SFR a finalement confirmé le lancement d’une nouvelle box pour ses abonnés fibrés, la SFR Box 8X. Celle-ci promet notamment une compatibilité avec une nouvelle technologie de fibre optique, le XGS-PON. Concrètement, cette nouvelle technologie a pour intérêt de permettre un débit symétrique de 10 Gbps, un record pour un opérateur français. Mais dans les faits, cette nouvelle technologie ne devrait pas changer grand-chose pour l’instant. Peu d’appareils sont en effet compatibles, l’éligibilité est limitée pour les utilisateurs et, surtout, les usages n’existent encore quasiment pas. Néanmoins, avec la fibre XGS-PON, SFR se prépare pour l’avenir.

