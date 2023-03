Design du Google Pixel 8, annonces des Galaxy A34 et A54, qualité hifi sur Spotify – Techs’presso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 mars : un leak du Google Pixel 8, l'annonce des Samsung Galaxy A34 et A54 et la confirmation de l'audio HD sur Spotify. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Pixel 8 : un subtil changement de design pour nos mains

Alors que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ne devraient pas sortir avant l’automne prochain, le leaker OnLeaks a dévoilé de nouveaux rendus du plus compact des deux smartphones. Outre son gabarit avec écran de 5,8 pouces, le smartphone gagnerait également en préhension grâce à des bords et des angles plus arrondis.

Le Samsung Galaxy A54 est là : dos en verre, format compact… une vraie montée en gamme

Après le haut de gamme Galaxy S, au tour des milieu de gamme Galaxy A. Samsung a présenté ce mercredi ses deux nouveaux smartphones milieu de gamme, les Galaxy A34 et Galaxy A54. Nous avons d’ores et déjà eu l’occasion de les prendre en main.

Contre toute attente, Spotify lancera bien l’écoute en qualité HiFi… un jour

Deux ans après l’annonce de l’arrivée de la qualité HD sur Spotify, le service de streaming a confirmé que si le projet avait du retard, il n’était pas abandonné. Spotify a par ailleurs laissé entendre que l’audio spatial pourrait faire l’objet de quelques annonces à l’avenir. Reste à savoir quand.

