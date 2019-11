Une semaine au cours de laquelle un nouveau Half Life est annoncé est toujours exceptionnelle. mais la partie matérielle n’est pas en reste pour autant. Voici les 3 actualités Tech qui ont marqué la semaine !

Google lance Stadia, son service de cloud-gaming

Après plusieurs mois d’attente et de teasers, Google a finalement rendu disponible Stadia, son service de cloud gaming. Nous avons ainsi pu réellement le tester et vous livrer notre avis dessus.

De nombreuses polémiques ont également éclatées, que ce soit à cause de problèmes techniques constatés, d’une communication hasardeuse, de la trop bonne fabrication de la manette dédiée, ou d’une certaine incompréhension autour de la partie technique du flux vidéo.

Un aperçu du Samsung Galaxy S11

Parmi les smartphones les plus attendus de 2020, le Samsung Galaxy S11 est en bonne position. Si la curiosité vous empêche de tenir en place, sachez qu’OnLeaks a livré son habituel rendu 3D du téléphone. Selon les rumeurs, le Galaxy S11 devrait également embarquer un écran 120 Hz et One UI dans sa version 2.0.

Tesla annonce son pick-up Cybrtrk

On l’attendait également et le voilà officialisé : le pick-up Tesla Cybertruck. Avec son design low-poly qui rappelle les jeux vidéo sur Atari et son autonomie allant jusqu’à 805 km, c’est sûr qu’il n’est pas comme tous les autres. Notons par ailleurs que Elon Musk se l’est joué Steve Jobs avec un « One More Thing » que nous avons hâte d’essayer…

