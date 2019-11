Article sponsorisé par ebay

eBay vient également de mettre en ligne ses bons plans du Black Friday. Il propose depuis ce matin de très belles offres sur des smartphones récents et des objets connectés. Voici notre sélection de bonnes affaires.

Depuis ce matin et jusqu’à mercredi 4 décembre, c’est la Black Week sur eBay. C’est l’occasion de réaliser de très belles affaires sur des appareils récents, comme le Galaxy S10+, le Redmi Note 8 Pro ou l’Apple Watch Series 5. Voici les meilleures offres du moment.

Le Redmi Note 8 Pro à 179 euros

Le Redmi Note 8 Pro est le meilleur rapport qualité-prix qu’il est possible de trouver en cette fin d’année. Le successeur du Redmi Note 7 met la barre encore plus haute en intégrant un processeur MediaTek Helio G90T bien plus performant que ce que l’on trouve habituellement sur ce segment de prix. Le Redmi Note 8 intègre également une impressionnante batterie de 4500 mAh qui devrait tenir facilement deux jours. Xiaomi a également fait des efforts sur la partie photo, puisque ce téléphone se débrouille très bien avec son capteur principal de 64 mégapixels.

Habituellement proposé à 249 euros, le Redmi Note 8 Pro voit son prix fondre à 179 euros sur eBay. Il est impossible de trouver un meilleur smartphone à ce prix.

Le OnePlus 7T à 429 euros

Le OnePlus 7T est de loin le meilleur smartphone pour consommer de la vidéo. Il faut dire que c’est l’un des rares appareils Android du marché à bénéficier d’un écran 90 Hz. Une fréquence de rafraîchissement qui lui permet de bénéficier d’une fluidité très agréable, au point qu’il est difficile de revenir en arrière.

Ajoutez à cela une fiche technique musclée (Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage), une prise en main parfaite et la meilleure interface du moment sur Android et vous obtenez là l’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année.

D’autant plus que pendant le Black Friday, le OnePlus 7T passe de 599 euros (son prix officiel) à 485 euros sur eBay. Là encore la livraison est gratuite et attendue sous 10 jours.

Le Samsung Galaxy Note 10+ (version 12 + 256 Go) à 719,99 euros

Avec le Galaxy Note 10+, Samsung a démontré son savoir-faire concernant les grands smartphones. Son design et son format sont tout simplement irréprochables : le téléphone dispose de bordures d’écrans très fines, d’une caméra frontale directement logée dans l’écran et d’un stylet, inséré dans le corps de l’appareil pour mieux naviguer dans ce gigantesque écran de 6,8 pouces.

C’est un beau téléphone qui n’oublie pas pour autant les performances (ici il est dans sa version Snapdragon 855) et le stockage (vous aurez largement de quoi faire avec 256 Go). Côté photo, il est également bien armé avec ses quatre capteurs : un principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 123 degrés de 16 MP, un téléobjectif ×2 de 12 mégapixels et enfin un capteur TOF.

Lancé à plus de 1000 euros au début du mois de septembre, le Black Friday a fait fondre son prix. Comptez désormais 719,99 euros avec une livraison gratuite prévue entre le 4 et 12 décembre.

Le Samsung Galaxy S10 Plus à 579,99 euros

On a tendance à l’oublier avec le nombre élevé de smartphones haut de gamme qui sont sortis cette année, mais avec le Galaxy S10+, Samsung a proposé l’un des appareils les plus solides de 2019. Il bénéficie d’un tout nouveau design avec un très grand écran de 6,4 pouces qui ne comprend aucune encoche, mais plutôt deux petits trous situés en haut à droite de l’affichage.

Pour le reste, il possède tout ce que l’on peut attendre d’un appareil haut de gamme : un SoC puissant, 128 Go d’espace de stockage, un triple capteur photo performant (avec zoom optique et ultra grand-angle) et une autonomie de pratiquement deux jours.

Pour le Black Friday, le Samsung Galaxy S10+ voit son prix passer à 579,99 euros. La livraison est gratuite et prévue entre le 3 et 9 décembre. Parfait pour Noël.

Le casque à réduction de bruit active Sony WH-1000XM3 à 219,99 euros

En un an, les meilleurs casques à réduction de bruit active sont passés de 300 euros en moyenne à 220 euros aujourd’hui. Le Sony WH-1000XM3 n’échappe pas à cette baisse significative. Et c’est tant mieux, puisque c’est encore l’un des meilleurs casques sans fil du moment. C’est un casque très confortable, qui bénéficie de base d’une réduction du bruit passive très impressionnante.

Mais c’est en activant les fonctions de réduction de bruits actives que ce casque prend tout son sens. Son application mobile permet de les régler finement, mais aussi de créer des profils d’écoutes très précis, qui plairont sans conteste aux audiophiles. Ajoutez à cela une autonomie excellente, une recharge rapide en USB Type-C et le support de la norme aptX HD et vous avez un casque presque parfait.

Les Apple Airpods 2 à 129 euros

En plus d’être un véritable phénomène de société, les Airpods sont aussi de très bons écouteurs sans-fils. Et c’est en partie grâce à l’intégration parfaite dans l’écosystème iOS. Ils sont cependant compatibles avec les smartphones Android, avec quelques fonctionnalités en moins. Cette version 2 des Airpods apporte quelques nouveautés, notamment au niveau des performances du Bluetooth, du micro et une augmentation de l’autonomie en mode kit mains libres.

Ici présentés avec le boitier de charge filaire, les Airpods sont au prix de 129 euros sur eBay. Soit une économie de 50 euros par rapport au prix pratiqué par Apple.

L’aspirateur robot Roborock S5 à 299 euros

Le Roborock S5 est un aspirateur-robot excellent. Il comprend de nombreuses fonctionnalités d’appareil haut de gamme dans un prix très contenu. Le Roborock S5 est bardé de capteurs, dont un télémètre laser qui lui permet de cartographier votre intérieur. Cette carte est ensuite consultable depuis l’application compagnon Roborock, et permet d’envoyer votre aspirateur-robot faire un nettoyage localisé si nécessaire.

D’ordinaire, on retrouve le Roborock S5 affiché à un prix aux alentours de 400 euros. Pour le Black Friday d’eBay, il est affiché à 299 euros.

L’Apple Watch Series 5 à 369 euros

L’Apple Watch Series 5 est la meilleure montre connectée disponible sur le marché. La qualité de fabrication est excellente et l’interface WatchOS est très bien conçue. Que ce soit pour le suivi de la santé ou la gestion des notifications, l’Apple Watch Series 5 offre un affichage clair et une navigation réactive. La nouveauté de la Series 5 ? L’arrivée d’un mode Always on Display qui affiche l’heure en toute circonstance. Dommage qu’elle ne fonctionne qu’avec des appareils iOS.

L’Apple Watch est un produit de luxe. Habituellement proposée à 449 euros, la version 40 mm de l’Apple Watch Series 5 est à 369 euros sur eBay le temps du Black Friday.

