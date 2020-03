Les dimensions de la Tesla Model Y, retard pour les iPhone et Pixel 4a – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 9 mars : la révélation des dimensions et du poids de la Tesla Model Y, la possibilité d'un retard des iPhone de 2020 en raison de l'épidémie de Coronavirus et des fuites potentielles d'un prototype de Pixel 4a. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Tesla Model Y révèle ses dimensions et son poids

Après avoir lancé ses Model X, Model S et Model 3, Tesla a encore de nombreuses cordes à son arc. Outre le Cybertruck ou le semi-remorque, on attend également la Model Y, un SUV plus abordable. Ses dimensions ont été révélées et bien qu’elle soit plus petite que la Model X, elle reste tout de même imposante avec plus de 2,4 tonnes sur la balance et une longueur de 4,75 mètres.

Le Coronavirus retarde les iPhone 9 et iPhone 12 ?

En 2020, on attend l’arrivée de quatre nouveaux iPhone, permettant ainsi de rafraîchir la totalité du catalogue d’Apple. Néanmoins, la propagation du Coronavirus en Chine a radicalement ralenti la production des usines et les iPhone 9 et iPhone 12 seraient particulièrement touchés, engendrant des retards qui devraient se ressentir à la commercialisation.

Les lancements de l’iPhone 9 — originellement prévu en mars — et des iPhone 12 — attendu en septembre –, pourrait donc être décalés d’au moins un mois.

Pixel 4a : un prototype dans la nature ?

Bien que la Google I/O n’aura pas lieu en Californie, la firme de Mountain View devrait tout de même faire quelques annonces en mai par le biais de communiqués de presses et d’évènements en ligne. On attend notamment à cette période l’arrivée d’un Pixel 4a, successeur logique du Pixel 3a à petit prix de l’année dernière. Le secret est apparemment assez mal gardé puisqu’un prototype supposé du smartphone a été aperçu sur Internet.

