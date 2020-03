Redmi Note 9 Pro, nouveaux MacBook à venir et de nouveaux problèmes pour Huawei – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 12 mars : l'annonce des Xiaomi Redmi Note 9 Pro et 9 Pro Max, des rumeurs au sujet des prochains MacBook (et de leur clavier), et de nouveaux problèmes pour Huawei. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Au cas où vous auriez raté l’actualité d’hier, voici un résumé de ce qu’il ne fallait absolument pas manquer dans le monde de la Tech le jeudi 12 mars 2020.

Xiaomi annonce ses Redmi Note 9 Pro

Habitué à présenter de nombreux téléphones tout au long de l’année, Xiaomi a de nouveau étoffé sa gamme — en Inde tout du moins — avec deux nouveaux smartphones, les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. N’y voyez pas là une copie d’Apple, il s’agit bel et bien d’un rappel à la gamme « Max » d’antan. On retrouve à leur bord un Snapdragon 720G, 6 Go de RAM, beaucoup trop de capteurs photo et une énorme batterie. Vivement le lancement en France !

De nouveaux MacBook à venir ?

À en croire un analyste, Apple s’apprête à renouveler sa gamme d’ordinateurs portables avec la future annonce de nouveaux MacBook Pro et MacBook Air. La particularité de ces produits est qu’ils abandonneraient le clavier papillon honni depuis 2015 pour reprendre plutôt le « Magic Keyboard » qui équipe le MacBook Pro 16″.

Les États-Unis s’en prennent (encore) à Huawei

Il est de coutume de dire qu’on ne frappe pas un ennemi à terre. Pour les États-Unis, mettre Huawei à terre n’a pas suffi, il faut en plus le rouer de coups, le traîner dans la boue, le lyncher en place publique et chercher à le discréditer auprès de toute l’industrie. Plus sérieusement, des législateurs américains tentent d’interdire à la société chinoise l’accès à certaines banques américaines, l’empêchant ainsi de pouvoir effectuer des transactions internationales en dollars.

