Quatre iPhone 12, livraisons Amazon limitées et OnePlus 8 et 8 Pro – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 avril : de nouvelles infos sur les iPhone 12, la condamnation d'Amazon en confinement et l'annonce des OnePlus 8 et 8 Pro.

Du nouveau sur les prochains iPhone 12

De nouvelles informations concernant les iPhone 12 font état de quatre modèles différents et d’une compatibilité avec la 5G.

Amazon ne peut plus livrer de produits tech pendant le confinement

Le tribunal de Nanterre a condamné Amazon à ne plus livrer de produits jugés non essentiels pendant la période de confinement. Ainsi, les envois d’appareils électroniques comme les smartphones et les PC ne peuvent plus être assurés par le géant du e-commerce.

OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro officialisés

OnePlus a levé le voile sur ses deux nouveaux smartphones. Nous avons pu les tester. Retrouvez ainsi nos avis complets sur le OnePlus 8 et sur le OnePlus 8 Pro. Vous pouvez aussi tout simplement consulter notre récapitulatif des annonces.

