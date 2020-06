Bêta d’Android 11, une vision nocturne chez Samsung et StopCovid – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 2 juin : une bêta d'Android 11 a été publiée par erreur, StopCovid est enfin disponible et une application pour les smartphones Samsung permet de voir dans le noir. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les yeux rivés sur l’actualité des États-Unis, vous avez peut-être négligé les dernières nouvelles du monde de la Tech, et ce serait bien normal. Mais comme tous les jours, voici un récapitulatif des principales informations qu’il fallait retenir ce 2 juin 2020 :

La bêta d’Android 11 déployée par erreur

En raison du climat social actuel, Google — comme d’autres — a décidé de repousser sa conférence du 3 juin durant laquelle devait être dévoilée la version bêta d’Android 11. Certains ont néanmoins reçu la mise à jour sur leur smartphone, permettant ainsi de découvrir quelques-unes des nouveautés qui nous attendent avec cette nouvelle version.

Nouveau Power Menu, nouveau lecteur multimédia, des suggestions pour le dock… ce sont là surtout des agencements esthétiques, mais qui raffinent un peu plus l’OS.

Night Vision pour voir dans le noir sur certains smartphones Samsung

Nos smartphones sont désormais dotés de nombreux capteurs photo et certains d’entre eux profitent d’un capteur ToF, de l’infrarouge utilisé pour mesurer des distances. Un développeur a néanmoins mis au point une application permettant de tirer parti de ce capteur pour « voir » dans le noir le plus total et l’a porté sur certains smartphones de Samsung.

L’application StopCovid est là… et testée sur Pixel 4a

Malgré le déconfinement, il est encore important de faire attention à la menace du Covid-19 qui continue de planer au-dessus de nos têtes. C’est pourquoi il est important de respecter certains gestes barrières et que le gouvernement a lancé (avec quelques heures de retard) StopCovid, une application permettant de « limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission ».

Point amusant : parmi la liste des smartphones compatibles, on retrouve un certain Sunfish, nom de code attribué au Pixel 4a. Rappelons que ce téléphone n’a toujours pas été annoncé et que son retard est imputé… au Coronavirus. La boucle est bouclée.