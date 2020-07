Freebox Pop enfin là, OnePlus Nord en réalité virtuelle et Samsung Galaxy Note 20 bien réelle – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 7 juillet : la Freebox Pop est officielle, le OnePlus Nord sera présenté le 21 juillet en réalité virtuelle et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra se dévoile un peu plus réellement. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La Freebox Pop vient arrondir l’offre de Free

Toute ronde, toute compacte, la Freebox Pop a enfin été intronisée par Xavier Niel. Cette nouvelle offre fibre avec son Player Pop Android TV 4K HDR vient s’intercaler dans le large catalogue avec une proposition tout en puissance (jusqu’à 5 Gbit/s de débit descendant et 700 Mbit/s en débit descendant), en richesse de contenus avec sa nouvelle interface Oqee, l’intégration de Netflix, Amazon Prime ou encore Canal +, et son partenariat exclusif (et gratuit) avec la Ligue 1 pour offrir tous les buts aux fans. Mais c’est encore sur le prix que Free dit avoir tout compris : 29,99 euros par mois pour les nouveaux abonnés la première année et la possibilité de s’offrir un forfait mobile 4G+ tout illimité pour moins de 10 euros.

OnePlus met le cap sur la réalité virtuelle

On a enfin une date pour la présentation officielle du OnePlus Nord, le smartphone « milieu de gamme » de la marque chinoise. Ce sera le 21 juillet prochain à 16 heures… en réalité virtuelle. Sur Instagram, le fabricant a prévu un lancement de son nouvel appareil par l’intermédiaire d’une application de réalité virtuelle. Un événement qui sera, pour une fois, privé de public et de la très large communauté de fans, en raison de la situation pandémique. Pour l’heure, l’application ne permet que d’afficher un téléphone avec un compte à rebours.

Des photos du Samsung Galaxy Note 20 Ultra en fuite

Il y avait eu des rendus 3D incertains, une image postée sans doute par erreur. Cette fois-ci, les photos du Galaxy Note 20 Ultra qui ont circulé sur la toile semblent un peu plus réelles. Elles sont l’oeuvre du compte Twitter Jimmy is Promo qui a publié des clichés du prochain flagship de Samsung pris en main. L’occasion de découvrir le design, l’appareil photo et le très large écran notamment.

