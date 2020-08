Fortnite part en guerre contre Apple et une version Insider pour Windows – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 14 août : Epic Games a décidé de lancer une campagne agressive contre les commissions de l'App Store et du Play Store et les Insiders Windows profitent d'une MAJ intéressante. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Le week-end débute et il est temps de rattraper l’actualité de ce vendredi. Voici les informations qu’il ne fallait surtout pas louper.

Une guerre Epic contre Apple et Google

Epic Games, l’éditeur de Fortnite, n’en peut plus du « monopole » d’Apple et Google sur les mobiles. Après avoir poussé une mise à jour permettant aux joueurs d’acheter leur monnaie virtuelle sans passer par les achats in-app des stores mobiles, le célèbre Battle Royale a été banni de l’App Store et du Google Play Store.

C’était toutefois une campagne de communication savamment préparée et l’éditeur n’a pas tardé à porter plainte contre Apple pour abus de position dominante, appelant les joueurs à faire entendre leur voix sur les réseaux sociaux au travers d’une vidéo. Une manœuvre habile qui a trouvé écho auprès d’autres développeurs.

La guerre ne fait que commencer.

Des changements sur Windows

Les Insiders du canal dev de Windows ont désormais accès à une nouvelle mise à jour du système. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on peut noter l’arrivée de patch notes vraiment détaillés, ainsi qu’un moyen de choisir le processeur graphique utilisé pour chaque application.

Voilà un changement qui devrait faire plaisir aux joueurs.

Le bon plan du jour

Le Space Monitor 27 pouces de Samsung est actuellement en promotion ! Il s’agit d’un écran QHD 144 Hz doté d’un pied articulé, disponible à seulement 266 euros.

