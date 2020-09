Annonce du Samsung Galaxy A42 5G, projecteur Samsung à ultra-courte focale et Epic et Apple en bons amis – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 septembre : l'annonce du Samlsung Galaxy A42 5G, du rétroprojecteur Samsung The Premiere et l'anniversaire des dix ans d'amitié entre Apple et Epic Games. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy A42 : Samsung lance un nouveau smartphone 5G à prix très abordable

Samsung a présenté hier son nouveau smartphone milieu de gamme, le Galaxy A42 5G. Si le smartphone succède sans surprise aux Galaxy A40 et Galaxy A41, c’est par une autre caractéristique qu’il se démarque : il est en effet compatible 5G. Un signe que le constructeur coréen cherche désormais à démocratiser cette technologie auprès du grand public, même dans le milieu de gamme. Pour l’heure, Samsung n’a pas livré toutes les informations au sujet de l’appareil, tout juste sait-on qu’il est doté d’un écran Oled de 6,6 pouces et d’un module à quatre appareils photo. Le Samsung Galaxy A42 5G sortira d’ici la fin de l’année.

Samsung mise également sur les vidéoprojecteurs à ultra-courte focale avec The Premiere

Le constructeur coréen n’a pas présenté que son nouveau smartphone milieu de gamme ce mercredi, mais a également dévoilé une flopée de nouveaux produits. Outre un tapis de recharge sans fil pour trois appareils, une nouvelle tablette Tab A7 et un bracelet Galaxy Fit2, la firme a également présenté son nouveau vidéoprojecteur. Baptisé Samsung The Premiere, il s’agit d’un projecteur à ultra courte focale pouvant être posée contre un mur tout en profitant d’une diagonale d’affichage de 130 pouces.

Il y a dix ans, avant Fortnite, Epic et Apple étaient pourtant bons amis

Si Apple et Epic Games se livrent désormais une guerre juridique et de communication sans merci, ça n’a pas toujours été le cas. Il y a tout juste dix ans, le 1er septembre 2010, Epic publiait en effet Citadel sur l’App Store d’Apple. Il s’agissait alors d’une démonstration technique du moteur Unreal Engine 3. De quoi permettre à Epic Games de montrer les capacités techniques de son moteur, mais surtout à Apple de prouver à quel point ses smartphones étaient performants, le moteur étant similaire à celui des consoles de l’époque.

