Samsung Galaxy S21 européens, succès de la Nintendo Switch et le projet « Xboy » – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 1er février : les Galaxy S21 européens sont moins performants que les versions américaines, la Switch continue de se vendre comme des petits pains et un ancien responsable de Xbox explique pourquoi Microsoft n’a jamais sorti de console portable. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Samsung Galaxy S21 : des versions européennes moins puissantes

Des résultats portant sur les performances et l’efficacité énergétique des Samsung Galaxy S21 européens — équipés du processeur Exynos 2100 — montrent que les versions américaines du téléphone — qui profitent du Snapdragon 888 — sont plus plus puissantes et performantes. L’écart se réduit par rapport à la génération précédente, mais un gap est bel et bien toujours présent.

Nintendo Switch, des ventes toujours au top

Alors qu’elle s’approche doucement mais sûrement de son quatrième anniversaire (le 3 mars), la Nintendo Switch continue de cartonner dans le monde entier. La console hybride maison s’est écoulée à 11,57 millions d’exemplaires (avec la version Lite) au cours du quatrième trimestre de l’année 2020, et frôle dangereusement la barre des 80 millions d’unités vendues (79,87 M). La Game Boy Advance (81,5 M) a du souci à se faire…

Pourquoi Microsoft n’a jamais sorti de console portable

À plusieurs reprises, l’idée d’une console portable a été évoquée dans les couloirs de Microsoft, et plus précisément dans le bureau de Robert J. Bach, à une époque président de la division Loisir du groupe, qui regroupait alors Xbox. L’intéressé a abordé l’une des principales raisons qui a freiné le projet : la nécessité de créer une nouvelle équipe interne. Problème : la marque Xbox n’en avait pas les moyens financiers.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid