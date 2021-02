Lidl et la maison connectée, Samsung Galaxy A72 et prochaine génération de Nintendo Switch – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 15 février : la maison connectée se renforce chez Lidl, une fuite sur le Samsung Galaxy A72 et la Nintendo Switch qui n'attend pas de successeur de sitôt. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Lidl renforce déjà son offre sur la maison connectée

Lidl n’a pas tardé à étendre sa gamme de produits axés sur la maison connectée. Les appareils Smart Home, fraîchement inaugurés, accueillent ainsi de nouvelles références dans leurs rangs, notamment une applique à poser sur les murs extérieurs et une télécommande pour contrôler les ampoules.

Le plein d’infos sur le Samsung Galaxy A72

Le Samsung Galaxy A72 n’a presque plus aucun secret alors qu’il n’a pas encore été officialisé. Une fuite d’ampleur confirme en effet son design et dévoile ses caractéristiques et son prix. Dans le même temps, le Galaxy F62 et sa batterie de 7000 mAh ont été présentés en Inde.

Pas de nouvelle Nintendo Switch avant un moment

N’attendez pas de nouvelle génération de Nintendo Switch avant un certain temps. Le patron de la firme japonaise a en effet répondu à quelques interrogations à ce sujet et tenu à calmer quelques ardeurs.