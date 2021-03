Xiaomi Poco F3 et X3 Pro officialisés, l’intérieur de la Tesla Model S Plaid et nouvelles cartes graphiques Nvidia – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 22 mars : Xiaomi a levé le voile sur les Poco F3 et X3 Pro, l’intérieur de la Tesla Model S Plaid est à découvrir en photos et Nvdia s’apprête à dévoiler deux nouvelles cartes graphiques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi révèle les Poco F3 et X3 Pro

Actualité chargée du côté de Xiaomi. Le constructeur chinois a levé le voile sur deux nouveaux smartphones répondant au nom de Xiaomi Poco F3 et Xiaomi Poco X3 Pro. Le premier nommé — l’équivalent du Redmi K40 officialisé en Chine — s’apparente à une « bête » de puissance sur le milieu de gamme, lorsque le second se distingue grâce à son écran de 120 Hz et sa belle batterie de 5160 mAh.

Tesla Model S Plaid : son intérieur révélé en détail avec quelques surprises

Des photos de la Tesla Mode S Plaid et de son habitacle ont été repérés par un membre de la communauté Tesla de Reddit. L’occasion d’apercevoir le nouvel écran horizontal issu des Model 3 et Model Y, et à la grande surprise générale un volant rond traditionnel en lieu et place du fameux volant Yoke. La version 11 du logiciel embarqué Tesla apparaît elle aussi en images.

Deux cartes graphiques Nvidia en approche

Nvidia s’apprêterait à dévoiler deux cartes graphiques répondant au nom de NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti. Il s’agit ici de deux nouvelles références attendues dans le courant du mois d’avril, pour une commercialisation le mois suivant. Problème : vous ne pourrez probablement pas les acheter en raison de la pénurie globale qui touche le secteur de la tech’.