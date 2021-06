Design d’HarmonyOS, fin de Windows 10 et retouche à Google Photos – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 2 juin : la présentation d'HarmonyOS, le changement probable de nom de Windows 10 et un nouveau design pour Google Photos. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Huawei HarmonyOS : voici un aperçu officiel de l’interface des P50

Mercredi, c’était la fête chez Huawei. Il faut dire que le constructeur chinois présentait pour la première fois le design final de son propre système d’exploitation, HarmonyOS. L’occasion de découvrir en avant-première l’OS mobile qui équipera le Huawei P50… mais pas seulement. Huawei a également profité de l’événement pour présenter une palanquée de nouveaux produits, qu’il s’agisse des écouteurs FreeBuds 4, des montres Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro ou des tablettes Huawei MatePad 11 et MatePad Pro. Du côté d’HarmonyOS, on retiendra surtout son écran d’accueil intelligent et sur les fonctions pour se synchroniser avec son écosystème d’appareils Huawei.

Sun Valley : Microsoft pourrait abandonner Windows 10 pour Windows

Il y a six ans, lors du lancement de la dernière version de Windows, Microsoft avait décidé de sauter le chiffre 9 pour passer directement à Windows 10. Il semble néanmoins que la firme ne souhaite pas s’arrêter là et cherche à entériner encore davantage son système d’exploitation. Selon les informations du leaker Aggiornamenti Lumia, Microsoft pourrait s’apprêter à renommer son OS « Windows », tout simplement, lors de la prochaine mise à jour majeure, Sun Valley. Une simplification du nom qui présenterait plusieurs avantages, notamment pour marquer cette nouvelle version d’une pierre blanche

Google Photos : un petit changement de look qui va faire du bien à vos yeux

Quelques jours après la présentation d’Android 12 et de sa nouvelle interface Material You, c’est Google Photos qui a adopté ces nouveaux codes. Le site XDA Developers a en effet pu découvrir une interface légèrement corrigée pour le service d’hébergement de photos de Google. Concrètement, cette interface met davantage l’emphase sur les dates de prise de vue des photos, avec davantage d’espace entre chaque bloc. Une version plus aérée en somme qui semble également correspondre aux codes de design de Material You.

