Les nombreuses nouveautés d’Apple, WhatsApp simplifié et la Tesla Model S Plaid+ annulée – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 7 juin : Apple annoncé de très nombreuses nouvelles fonctionnalités pour ses appareils et ses OS, WhatsApp rend sa mise en place plus simple avec une installation plus directe et Elon Musk met fin à l'odyssée de la Model S Plaid+, une berline Tesla qui devait aller jusqu'à 840 km d'autonomie. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Apple présente iOS 15 ainsi que de nombreuses nouveautés

Ce lundi 7 juin se tenait la WWDC 2021, la conférence dédiée aux développeurs d’Apple, dont voici un récapitulatif complet. Entre autres choses, Apple y a présenté les nouveautés d’iOS 15, le renforcement du multitâche sur iPadOS et macOS et de nombreuses améliorations de Face Time.

WhatsApp simplifie sa mise en place

On a appris que WhatsApp préparait une fonctionnalité visant à rendre son installation plus simple. Lorsqu’on lance l’application pour la première fois sur un Android, il fallait jusqu’ici choisir entre deux solutions, recevoir un SMS ou un appel. Bientôt, il devrait être possible de supprimer une étape et de passer directement par l’appel automatique.

Elon Musk annule la Model S Plaid+

Comme à son habitude, le patron de Tesla a surpris son monde en annonçant sur Twitter, dans un message laconique, l’annulation simple de la Tesla Model S Plaid+. « La Plaid+ est annulée. Il n’y en a pas besoin, car la Plaid est très bien », a-t-il publié dans un message laconique », a ainsi écrit le patron de Space X. La berline devait proposer jusqu’à 840 kilomètres d’autonomie au lieu des 640 de la Tesla Model S Plaid. Elle n’aura donc existé que six mois, et uniquement de façon virtuelle.